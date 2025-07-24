شكرا لقرائتكم خبر عن علي أبو جريشة لـ"ستوديو إكسترا": عصر ابن النادي انتهى.. والاحتراف هو الحاكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الكابتن علي أبو جريشة، نجم الكرة المصرية السابق، أن مفهوم «ابن النادي» لم يعد كما كان في السابق، مشيرًا إلى أن نظام الاحتراف أصبح مطبقًا بالكامل في مصر، وأصبح اللاعبون يرتبطون بأنديتهم بعقود احترافية تحكم العلاقة بين الطرفين.

وأوضح أبو جريشة، خلال مداخلة ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، ويقدمه الإعلاميين محمود السعيد ولما جبريل أن «فكرة اللاعب ابن النادي كانت سائدة في زمن ما قبل الاحتراف، أما الآن، فكل الأمور تخضع لعقود واضحة، واللاعب يظل في ناديه طالما يرتبط بعقد ساري المفعول»، مؤكدًا على ضرورة احترام هذه العلاقة التعاقدية.

وأضاف أن المدربين الأجانب، الذين يتولون حاليًا قيادة الأندية الثلاثة بالمقدمة في مصر، لا يميزون بين لاعب نشأ في النادي وآخر جاء من خارجه، بل يعتمدون فقط على قدرات اللاعبين الفنية ومدى تنفيذهم للتعليمات.

وتابع: «الجمهور قد يُفرّق بين ابن النادي وغيره، لكن على المستوى الفني والاحترافي، المدرب يبحث عن الخامة الأفضل بغض النظر عن الخلفية أو النشأة، فالأداء والالتزام داخل الملعب هما الفاصل الحقيقي».