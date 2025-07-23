برشلونة يتعاقد مع راشفورد على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد

الرياص - اسماء السيد - برشلونة : تعاقد نادي برشلونة مع المهاجم الإنكليزي ماركوس راشفورد على سبيل الإعارة مع خيار الشراء من مانشستر يونايتد الإنكليزي حتى نهاية الموسم المقبل، وفقا لما أعلنه بطل الدوري الإسباني لكرة القدم الأربعاء.

وقال النادي الكاتالوني في البيان "توصّل برشلونة ومانشستر يونايتد إلى اتفاق يقضي بانتقال ماركوس راشفورد على سبيل الإعارة حتى 30 حزيران/يونيو 2023".

وتابع "الاتفاق يشمل خيار شراء المهاجم الإنكليزي".

ويدفع برشلونة 75% من راتب راشفورد الأسبوعي البالغ 435 ألف دولار خلال فترة إعارته، فيما يتنازل اللاعب عن النسبة المتبقية منه، وذلك حسب تقارير صحافية إسبانية.

ولم يدخل الدولي الإنكليزي البالغ 27 عاما ضمن مخططات المدرب البرتغالي ليونايتد روبن أموريم وقضى الأشهر الأخيرة من موسم 2024 2025 معارا إلى أستون فيلا، إذ شكّك مدرب سبورتينغ السابق بشكل علني بالتزام ورغبة اللاعب الذي بدأ مسيرته في "أولد ترافورد" عام 2015.

ووصف المدرب الألماني لبطل إسبانيا هانزي فليك في أيار/مايو الماضي، راشفورد والجناح الكولومبي لليفربول لويس دياس بأنهما "لاعبين رائعين"، وذلك في خضم أخبار الانتقالات التي كانت تربط فريقه بالتعاقد مع أحدهما لتدعيم مركز الجناح الأيسر.

وتألّق الفريق الكاتالوني على الصعيد الهجومي الموسم الماضي وكان لا يُقاوم متوّجا ذلك بإحراز الثلاثية، لكنه افتقد إلى بدائل للاعبي الجناح الأساسيين البرازيلي رافينيا ولامين جمال.

وبإمكان راشفورد أن يكون كذلك بديلا للمهاجم البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي الذي سيُتمّ عامه الـ37 في آب/أغسطس.

ولجأ برشلونة إلى خيار راشفورد بعد فشل مساعيه بالتعاقد مع الدولي نيكو وليامس في مركز الجناح الأيسر، ذلك ان الأخير وقّع عقدا جديدا مع فريقه أتلتيك بلباو.

وأحرز راشفورد مع يونايتد 138 هدفا في 426 مباراة، علما أن آخر ظهور له مع "الشياطين الحمر" يعود إلى كانون الأول/ديسمبر الماضي، قبل انتقاله معارا إلى أستون فيلا حيث أحرز أربعة أهداف في 17 مباراة، قبل انتهاء موسمه بشكل مبكر بسبب إصابة في أوتار الركبة في نيسان/أبريل.

وانتُقد الدولي الإنكليزي من طرف أسطورة يونايتد السابق تيدي شيرينغهام بعد محاولته الانتقال إلى برشلونة في الأسابيع الماضية.

وقال شيرينغهام في تصريح لـ"سكايبت" "من وجهة نظري، إذا انتقل من مانشستر يونايتد إلى برشلونة، فهذه خطوة إلى الأمام لا يستحقها".

ويرغب بطل إنكلترا 20 مرة بالتخلي عن عدة لاعبين هذا الصيف، بما في ذلك البرازيلي أنتوني، جايدون سانشو والأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو.

في المقابل، عانى برشلونة من صعوبات في تسجيل تعاقداته الجديدة الموسم الماضي لدى رابطة الدوري الإسباني، بما في ذلك متوسط الميدان داني أولمو، ووفقا لتقارير صحافية، قد يحتاج إلى إيجاد طرق لتسوية أموره المالية قبل تسجيل راشفورد وتعاقده الأول هذا الصيف حارس المرمى خوان غارسيا.