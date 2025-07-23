طواف فرنسا: الإيطالي ميلان بطل المرحلة السابعة عشرة وبوغاتشار يحتفظ بالقميص الأصفر

الرياص - اسماء السيد - فالانس (فرنسا) : فاز الإيطالي جوناثان ميلان بالمرحلة السابعة عشرة من النسخة الـ112 لطواف فرنسا للدراجات الهوائية وسط أمطار غزيرة الأربعاء، معززا صدارته في سباق نقاط السرعة، فيما احتفظ حامل اللقب السلوفيني تادي بوغاتشار بالقميص الأصفر.

وتفوّق دراج فريق ليدل تريك بسهولة على البلجيكي جوردي ميوس، بينما أدى حادث سقوط عنيف تحت الشعلة الحمراء إلى سقوط العديد من الدراجين بينهم الإثيوبي بينيام غيرماي، بطل القميص الأخضر في النسخة الأخيرة، والمنافس الرئيس لميلان في النسخة الحالية، البلجيكي تيم ميرلير.

وتسببت الطريق الزلقة بسبب الأمطار في سقوط أحد الدراجين على بعد 800 م من خط النهاية ما أدى إلى انزلاقه المتواصل على الأسفلت وإلى سقوط الدراجين بسرعة هائلة، ولم يتبقَّ سوى عشرة دراجين للمنافسة على المركز الأول بالسرعة النهائية.

وهي المرحلة الثانية التي يفوز بها ميلان في نسخة هذا العام بعد المرحلة الثامنة في لافال عندما أصبح أول دراج إيطالي يفوز بمرحلة في طواف فرنسا منذ عام 2019.

وقال ميلان: "كانت فوضى عارمة، لكنها كانت مذهلة. كنت أتوقع بعض الأمطار. ركزنا على أفضل مركز ممكن، ووضعني الدراجون في أفضل مركز قبل سقوط المطر بقليل".

ويملك ميلان، الفارع الطول (1.96 م) والبالغ من العمر 24 عاما، 312 نقطة، وهو في وضع قوي للفوز بالقميص الأخضر في باريس، بينما يحتل بوغاتشار المركز الثاني برصيد 240 نقطة، مع تبقي سباقين للسرعة فقط قبل نهاية الطواف، كل منهما بـ50 نقطة.

وُصفت المرحلة التي ربطت بين قرية بولين الهادئة في بروفانس وفالانس على مسافة 160.4 كلم بأنها خاصة بالعدّائين المتخصصين في السرعة النهائية، لكن الأمطار حرمت المرحلة من منافسة شرسة في الأمتار الأخيرة بسبب السقوط المروع.

ونجح المرشحان للمنافسة على الفوز بلقب الطواف بوغاتشار والدنماركي يوناس فينغيغارد في عبور خط النهاية من دون وقوع أي حوادث في المركزين السابع والعشرين والحادي والثلاثين بالتوقيت ذاته لبطل المرحلة، فاحتفظ الأول بتقدمه بفارق 4:15 دقائق على الثاني، قبل مرحلتين صعبتين وحاسمتين في جبال الألب: الثامنة عشرة الخميس بين فيف وكورشوفيل كول دو لا لوز على مسافة 171.5 كلم، والتاسعة عشرة الجمعة بين ألبيرفيل ولا بلاني على مسافة 129.9 كلم.

ويمنح المنظمون التوقيت ذاته للدراجين في حال السقوط في الكيلومترات الخمسة الأخيرة.

وقال دراج فريق الإمارات بوغاتشار الساعي إلى اللقب الرابع في الطواف الفرنسي "لا يمكننا أن نبالغ، علينا أن نحافظ على البساطة والهدوء".

ترتيب الخمسة الأوائل في المرحلة السابعة عشرة:

1 الإيطالي جوناثان ميلان 3.25.30 ساعات

2 البلجيكي جوردي ميوس التوقيت نفسه

3 الدنماركي توبياس أندريسن التوقيت نفسه

4 البلجيكي أبرنو لي التوقيت نفسه

5 الإيطالي دافيدي باليريني التوقيت نفسه

الخمسة الأوائل في الترتيب العام:

1 السلوفيني تادي بوغاتشار 61.50.16 ساعة

2 الدنماركي يوناس فينغيغارد بفارق 4.15 دقائق

3 الألماني فلوريان ليبوفيتس بفارق 9.03 د

4 البريطاني أوسكار أونلي بفارق 11.04 د