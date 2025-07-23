شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يواجه قاسم باشا التركي وديا السبت في اسطنبول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز عن مواجهة بطل أفريقيا لنظيره نادي قاسم باشا التركي خلال معسكره المقام حاليا في تركيا في إطار الإعداد للموسم الجديد.

أوضح المدير الرياضي أن بيراميدز سيحل ضيفا على الفريق التركي في مباراة ودية قوية تقام في السادسة من مساء السبت المقبل، وهي المباراة الودية الثانية خلال المعسكر الخارجي بعد مواجهة باندرما سبور في أولى المباريات.

أضاف هاني سعيد أن فريق نادي بيراميدز سيغادر معسكره المقام بمدينة "إزميت" متوجها إلى اسطنبول صباح الجمعة، على أن يخوض تدريبه الأخير في ذات اليوم بمقر تدريبات نادي قاسم باشا، ويبيت في اسطنبول حتى خوض المباراة مساء السبت، ويعود بعدها مجددا لاستكمال معسكره في "أزميت".

يذكر أن بيراميدز افتتح المباريات الودية في معسكره بتركيا بمواجهة باندرما سبورت والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، على أن يخوض مباراة ودية ثالثة في ختام المعسكر يجري الترتيب لها.