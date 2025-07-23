شكرا لقرائتكم خبر عن الصفقة السابعة.. المقاولون العرب يضم محمود دعبسة لمدة 3 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

أعلن مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة محسن صلاح عن ضم اللاعب محمود دعبسة جناح فريق كهرباء الإسماعيلية السابق حيث وقع اللاعب على عقد لمدة 3 مواسم في إطار خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووقع اللاعب على العقد بحضور محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة النادي والمشرف العام على الكرة و طلعت محرم القائم بأعمال مدير الكرة.

وانتظم اللاعب في تدريبات الفريق استعدادا للموسم الجديد تحت قيادة محمد مكي المدير الفني ليعد الصفقة السابعة للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأعلن نادي المقاولون العرب عن ضم 6 صفقات صيفية حتى الآن، لدعم صفوف الفريق خلال الموسم المقبل 2025-2026، والذي يشهد عودة ذئاب الجبل من جديد إلى دوري الأضواء والشهرة بعد موسم واحد فقط قضاه في دوري المحترفين.

وجاءت صفقات المقاولون العرب الرسمية حتى الآن كالتالي:

ـ نادر هشام لمدة 3 مواسم

ـ محمد فوزي حارس مرمى أبو قير للأسمدة

ـ محمد حامد مدافع فريق إنبي

ـ إسلام هشام من بتروجت

ـ محمود أبو جودة 3 مواسم

ـ أحمد مجدي كهربا 3 مواسم

ـ محمود دعبسة 3 مواسم

المقاولون يتعادل مع الاتحاد

تعادل فريق الاتحاد السكندرى مع نظيره المقاولون العرب بدون أهداف في المباراة الودية التي جمعتهما مساء الاثنين الماضي، الإثنين، في التجربة الودية الثانية لزعيم الثغر، ضمن خطة الإعداد للموسم الجديد 2025-2026.

المقاولون يهزم البنك الأهلي في أولى الوديات

تغلب المقاولون العرب، بقيادة محمد مكي، على نظيره البنك الأهلي بهدف نظيف، فى المباراة الودية التي جمعت الفريقين ، الأحد الماضي، بمدينة الإسكندرية، استعدادا للموسم الجديد.

وانتظم ذئاب الجبل بقيادة محمد مكي المدير الفني، السبت الماضي ولمدة 8 أيام في معسكر بمدينة الإسكندرية بالمرحلة الثانية من فترة الإعداد للموسم الجديد 2025-2026، بعد الانتهاء من المرحلة الأولى التى إقيمت بمقر النادي بالجبل الأخضر 21 يونيو الماضي، وأدى الفريق خلالها تدريباته على فترتين وسط جدية وتركيز من اللاعبين.