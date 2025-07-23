شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يواجه بورفؤاد ودياً فى الإسماعيلية استعداداً للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي مواجهة ودية أمام فريق بورفؤاد، غداً الخميس، ضمن معسكره المغلق المقام حالياً بمدينة الإسماعيلية، وذلك في إطار استعدادات الفريق البترولي لانطلاق منافسات الموسم الجديد من الدوري الممتاز.

ويسعى الجهاز الفني لإنبي بقيادة حمزة الجمل إلى استغلال المباراة لتجربة أكبر عدد ممكن من اللاعبين، خاصة الصفقات الجديدة التي انضمت للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، من أجل الوقوف على مستواهم الفني والبدني ومدى انسجامهم مع عناصر الفريق.

ونجح إنبي في التعاقد مع خمسة لاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعقود تمتد لخمسة مواسم، وهم: سيد سعيد من العبور، الثنائي حازم محمد ومحمد سعيد جولدي من النجوم، مهندي بكري من مصر المقاصة، وأحمد كفتة من كهرباء الإسماعيلية.

ويركز حمزة الجمل خلال المعسكر الحالي على رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين، بجانب تطبيق بعض الجوانب التكتيكية التي يرغب في تثبيتها داخل الفريق، استعداداً للمباريات الرسمية، كما يهدف المدير الفني إلى خلق حالة من التجانس بين العناصر القديمة والوافدين الجدد، لضمان بداية قوية في الموسم المرتقب.

ويولي إنبي اهتماماً كبيراً بفترة الإعداد الحالية، في ظل الرغبة في تقديم موسم مميز، وتحقيق نتائج إيجابية تعيد الفريق إلى مكانته الطبيعية بين الكبار، خاصة بعد التحديات التي واجهها الموسم الماضي.

ويحرص إبراهيم محمد، مدير الكرة بنادي إنبي، على فرض حالة من الهدوء والانضباط داخل معسكر الفريق بالإسماعيلية، من خلال متابعة دقيقة لكافة التفاصيل الإدارية والتنظيمية، وتوفير الأجواء المناسبة التي تساعد الجهاز الفني واللاعبين على التركيز الكامل في فترة الإعداد كما يسعى إلى إزالة أي ضغوط أو عوامل تشتيت، من أجل تجهيز الفريق بأفضل صورة ممكنة لانطلاق الموسم، وهو ما انعكس على الروح الإيجابية والالتزام الواضح بين اللاعبين خلال المعسكر الحالي.

يُذكر أن الفريق خاض عدة تدريبات قوية خلال الأيام الماضية على ملاعب الإسماعيلية، وسط حالة من التركيز والانضباط من جميع اللاعبين، في ظل الأجواء التنافسية التي يفرضها الجهاز الفني من أجل حجز مكان في التشكيلة الأساسية.

ومن المنتظر أن يخوض الفريق أكثر من مباراة ودية خلال الفترة المقبلة، ضمن خطة الإعداد الموضوعة قبل العودة للقاهرة والدخول في المرحلة النهائية من التحضيرات.