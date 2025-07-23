شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عواد يغيب عن مران الزمالك بسبب آلام الظهر والان مع تفاصيل الخبر

حصل محمد عواد حارس مرمى الزمالك على راحة من التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء، على ملعب نادي النادي بالعاصمة الإدارية في إطار معسكر الإعداد للموسم الجديد.

وقرر الجهاز الفني منح محمد عواد راحة، بسبب شكواه من آلام في الظهر، ويخضع الحارس لبرنامج تأهيلي في الفترة الحالية لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وأدى محمد صبحي ومهدي سليمان ومحمود الشناوي ثلاثي حراسة مرمى الفريق تدريبات قوية تحت إشراف چوجوسلاف لازيتش مدرب حراس المرمى.

جدير بالذكر أن الزمالك سيخوض مباراة ودية أمام وادي دجلة يوم الجمعة المقبل قبل ختام المعسكر المغلق يوم 27 يوليو الجاري.

وكان الفريق فاز على رع ودياً بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الجمعة الماضي، قبل أن يفوز على الشمس بخمسة أهداف مقابل أربعة في الودية التي أقيمت مساء يوم السبت.