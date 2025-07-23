تبرئة حارس مرمى أودينيزي أوكويي من تهمة التلاعب والاكتفاء بإيقافه شهرين

الرياص - اسماء السيد - روما : برّأت المحكمة التابعة للاتحاد الإيطالي لكرة القدم حارس المرمى النيجيري لنادي أودينيزي مادوكا أوكويي من التُهم الموجّهة إليه بالتلاعب بالنتائج، لكنها قررت إيقافه شهرين بسبب انتهاكه المبدأ العام للنزاهة.

وأوضح نادي مدينة أوديني في بيان نشره مساء الثلاثاء "استبعد مكتب المدعي العام التابع للاتحاد الإيطالي لكرة القدم الذي التأم الثلاثاء للبحث في قضية مادوكا أوكويي، أي تورط للاعب في تصرفات تُشكّل مخالفة رياضية".

وتابع "أُسقطت جميع التُهم المتعلقة بالمخالفة الرياضية المزعومة، واستند الإيقاف لمدة شهرين على انتهاك المبدأ العام للنزاهة فقط (المادة الرابعة من قانون العدالة الرياضية الخاص بالاتحاد)".

واختتم البيان "يؤكد أودينيزي ثقته الكاملة في حُسن سلوك مادوكا".

ويُشتبه بأن النيجيري البالغ 25 عاما، تعمد الحصول على بطاقة صفراء خلال مواجهة فريقه أمام لاتسيو في الدوري في آذار/مارس 2024.

وتلقّى حارس المرمى النيجيري الذي تكوَّن في ألمانيا، بطاقة صفراء لإضاعة الوقت، وذلك بناء على اتفاق بينه وبين صديق له يملك مطعما، فضاعف الأخير رهانه ثماني مرات وفاز بمبلغ 120 ألف يورو.

وأثبت تحقيق الاتحاد الإيطالي الذي تضمن استجواب اللاعب وصاحب المطعم، أنه لم يكن هناك نية للتلاعب بنتيجة المباراة، وهو أمر يُعاقَب عليه بالحرمان من اللعب لمدة أربعة أعوام.