شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يضم مدافع الشباب علي عبد المجيد لمعسكر الزمالك بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا، ضم علي عبد المجيد، مدافع فريق الشباب مواليد 2005، إلى معسكر الفريق المقام حاليًا في العاصمة الإدارية الجديدة، في إطار الاستعدادات الجادة للموسم الكروي الجديد.

وشارك اللاعب الشاب في المران المسائي للفريق، الذي أُقيم مساء اليوم الأربعاء على ملعب "نادي النادي" بالعاصمة الإدارية، وذلك وسط متابعة دقيقة من الجهاز الفني الذي يواصل تقييم العناصر الشابة تمهيدًا لاختيار الأفضل منها لتدعيم صفوف الفريق الأول خلال الموسم المقبل.

ويأتي ضم علي عبد المجيد لمعسكر الزمالك في إطار السياسة الجديدة التي يتبعها يانيك فيريرا بمنح الفرصة للاعبين الشباب من قطاع الناشئين، سعياً لبناء فريق قوي يتمتع بالروح القتالية والجاهزية الفنية على المدى الطويل، بجانب دعم الصفوف في ظل بعض الغيابات والملفات المفتوحة الخاصة بسوق الانتقالات.

يواصل الزمالك معسكره المغلق بالعاصمة الإدارية الجديدة فى إطار الاستعداد للموسم الجديد، حيث عاد اللاعبون إلى المعسكر مساء أمس، الإثنين، بعد الراحة التى حصلوا عليها من يانيك فيريرا المدير الفني، والذى منح اللاعبين راحة 24 ساعة.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك مباراة ودية أخيرة أمام وادي دجلة الجمعة المقبل قبل ختام المعسكر المغلق بالعاصمة الإدارية.

وخاض الزمالك خلال المعسكر عدة وديات أمام كل من رع والشمس حيث انتهت الأولى بهدف دون رد، سجل ناصر ماهر هدف الفوز للزمالك فى الدقيقة 27 من عمر اللقاء، وفى المباراة الثانية فاز فريق الزمالك على الشمس بخمسة أهداف مقابل أربعة، سجل أهداف الزمالك، سيف الجزيري في الدقيقة الثانية عشرة، وأحمد حمدي في الدقيقة 40 من ركلة جزاء، وأحمد شريف في الدقيقة 53 وناصر منسي في الدقيقة 64، وشيكو بانزا في الدقيقة 81.