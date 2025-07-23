شكرا لقرائتكم خبر عن الكوكي يعلن تشكيل المصري لمواجهة النجم الساحلي في ثاني وديات معسكر تونس والان مع تفاصيل الخبر

أعلن التونسي نبيل الكوكي المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن تشكيلته الأساسية المختارة لخوض مباراته الودية الثانية بمعسكره المغلق المقام حاليًا بتونس والتي تجمعه بمضيفه فريق النجم الساحلي والمقرر إقامتها في الثامنة مساء اليوم الأربعاء على الملعب الأوليمبي بسوسة.

وتضم التشكيلة كل من : عصام ثروت لحراسة المرمى، أحمد عيد ، باهر المحمدي، محمد هاشم ، عمرو سعداوي لخط الظهر يتقدمهم الثنائي محمد مخلوف ، حسن علي كثنائي ارتكاز دفاعي ، فيما يلعب الثلاثي عبد الرحيم دغموم، محمود حمادة ، منذر طمين كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد كريم بامبو.

واتفق الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة التونسي نبيل الكوكي، على خوض أربع مباريات ودية خلال المعسكر، حيث واجه فريق الصفاقسي مساء الأحد الماضي، على ملعب الطيب المهيري بصفاقس، فيما يواجه فريق النجم الساحلي اليوم الأربعاء، بينما ستقام مباراته أمام الترجي يوم الأحد الموافق السابع والعشرين، فيما يُجري الكوكي اتصالاته للاتفاق على إقامة مباراة رابعة أمام إحدى فرق المستوى الأول التونسية.

وكان المصري قد نجح فى ضم صفقتين هما، عمر الساعي لاعب الأهلي لمدة موسم على سبيل الإعارة، والجزائري منذر طمين، بالإضافة إلى تجديد التعاقد مع الجزائري عبد الرحيم دغموم.

أدى عدم توصل مسئولى المصري إلى اتفاق حاسم مع محمود جاد حارس مرمى الفريق البورسعيدي، لتجديد تعاقده مع النادي، إلى استبعاد اللاعب من رحلة تونس، بعد سفر البعثة وذلك للانتظام فى معسكر إعداد للموسم الجديد.

وكشف مصدر بالمصري، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن محمود جاد وافق على تجديد تعاقده مع المصري، والذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، بشرط تقديره مادياً، خاصة أن النادي لم يرفع عرضه المادي للتجديد عن القيمة السابقة التى تم التعاقد عليها.

وكان مسئولو النادي المصري فتحوا باب التفاوض مع محمود جاد حارس مرمى الفريق البورسعيدي لحسم تجديده للفريق، وذلك فى ظل انتهاء تعاقده مع القلعة الخضراء بنهاية الموسم المقبل، وجاء التحرك من مسئولي المصري فى ظل اهتمام نادي بيراميدز بضم محمود جاد فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية