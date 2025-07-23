شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مباريات ودية في معسكر مودرن سبورت بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مجدى عبد العاطى المدير الفني لفريق مودرن سبورت على خوض 3 مباريات ودية خلال معسكر الفريق المقام حاليا بأحد فنادق مدينة الإسكندرية استعدادا لإنطلاق مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وكان حقق فريق مودرن سبورت الفوز وديًا على نظيره فريق أبو قير للأسمدة بهدف نظيف في أول تجاربه الودية حيث جاء اللقاء قوي وحماسي وظهر جميع اللاعبين بمستوى عالي فيما أحرز هدف اللقاء الوحيد المهاجم النيجيري جودوين شيكا الوافد الجديد لصفوف فريق مودرن سبورت.

ويسعى مجدى عبد العاطى المدير الفني للفريق حاليا من تجهيز جميع اللاعبين بدنيا وفنيا خلال التدريبات الجماعية، التي تقام على أحد الملاعب بمدينة الاسكندرية حيث يقيم معسكر خارجى حاليا لزيادة التركيز بينهم.

وتسعى إدارة مودرن سبورت للتعاقد مع اللاعبين المتميزين، استعدادا للموسم المقبل تحت قيادة مجدى عبد العاطى، من أجل التواجد فى المربع الذهبى والعودة للمشاركة فى البطولات الأفريقية مرة أخرى.

وكان فريق مودرن سبورت قد أنهى الموسم الماضى فى المركز الرابع عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 26 نقطة.