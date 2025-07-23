شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة قوية لمحمد حمزة في بطولة العالم للسلاح بجورجيا.. وينهي المشوار سادسا والان مع تفاصيل الخبر

تعرض محمد حمزة، لاعب منتخب مصر لسلاح الشيش، لإصابة قوية أثناء مشاركته في بطولة العالم للسلاح، المقامة حاليًا في جورجيا خلال الفترة من 22 وحتى 30 يوليو الجاري.

وأصيب اللاعب بارتجاج فى المخ خلال مباراته في دور ربع النهائي، وتم نقله إلى المستشفى عقب انتهاء منافساته في البطولة لاجراء الاشاعات والاطمئنان على حالته الصحية وتحديد التشخيص الطبي الدقيق.

وعلى الرغم من الإصابة، تمكن حمزة من تحقيق المركز السادس في البطولة، وقدم مباراة قوية في ربع النهائي أمام لاعب البلد المحايد، خسرها بصعوبة بنتيجة 15-14 بفارق نقطة وحيدة بسبب اصابته خلال المباراة.

وتأخر حمزة في النتيجة لصالح لاعب البلد المحايد بنتيجة 10-5، قبل أن يعود ويقلص الفارق لتصبح النتيجة 14-11، ثم يتعادل 14-14، لكنه خسر باللمسة الذهبية لينهي مشواره في المركز السادس.

ومن المنتظر أن يتم تحديد الحالة الصحية النهائية لحمزة خلال الساعات المقبلة، عقب انتهاء الفحوصات الطبية التي يخضع لها حاليًا في المستشفى برفقة الجهاز الفني والاداري والطبي للمنتخب المصري.

يذكر أن عبدالرحمن طلبة، لاعب منتخب سلاح الشيش، قد حصد المركز الثاني عشر بالبطولة وذلك عقب تأهله لثمن النهائي قبل أن يودع البطولة بالخسارة أمام محمد حمزة بنتيجة 15-11.



اصابة محمد حمزة