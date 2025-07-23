شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يعقد جلسة مع مدير الكرة بالزمالك استعداداً لودية وادي دجلة والان مع تفاصيل الخبر

عقد البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للزمالك جلسة مع عبد الناصر محمد مدير الكرة قبل انطلاق المران المسائي اليوم الأربعاء، على ملعب نادي النادي بالعاصمة الإدارية، في إطار المعسكر المغلق بالعاصمة الإدارية استعداداً للموسم الجديد.

شهدت الجلسة التطرق للحديث حول الفترة المقبلة من معسكر الإعداد، والترتيب لودية وادي دجلة المقبلة قبل ختام المعسكر.

جدير بالذكر أن الزمالك سيخوض مباراة ودية أمام وادي دجلة يوم الجمعة المقبل قبل ختام المعسكر المغلق يوم 27 يوليو الجاري.

وكان الفريق خاض عدة وديات خلال المعسكر أمام كل من رع والشمس، حيث فاز على رع ودياً بهدف سجله ناصر ماهر فى الدقيقة 27 من عمر المباراة التي أقيمت بينهما يوم الجمعة الماضي، وفى المباراة الثانية فاز الزمالك على الشمس بخمسة أهداف مقابل أربعة، سجل أهداف الزمالك، سيف الجزيري في الدقيقة الثانية عشرة، وأحمد حمدي في الدقيقة 40 من ركلة جزاء، وأحمد شريف في الدقيقة 53 وناصر منسي في الدقيقة 64، وشيكو بانزا في الدقيقة 81.

كما يواصل البلجيكي يانيك فيريرا، العمل بقوة خلال معسكر الفريق المقام حاليًا في العاصمة الإدارية الجديدة، من أجل تجهيز الصفقات الجديدة التي أبرمها النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وعلى رأسهم أحمد شريف وعمرو ناصر والمهدي سليمان والمهاجم الأنجولي شيكو بانزا.

ويركز فيريرا على تسريع عملية اندماج العناصر الجديدة مع الفريق، سواء من خلال التدريبات الجماعية أو البرامج الفردية التي تم إعدادها لكل لاعب بناءً على احتياجاته الفنية والبدنية.