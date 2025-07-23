- 1/5
شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يعلن عن تشكيل الجهاز الفنى بالكامل بقيادة بيبو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن نادى الجونة الجهاز المعاون للمدير الفني أحمد مصطفى "بيبو" خلال المرحلة المقبلة وقبل إنطلاق مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز الموسم الجديد.
وجاء الجهاز المعاون كالتالى :
الجهاز الفنى لفريق الجونة
وكان أستقر نادي الجونة على تعيين أحمد مصطفى "بيبو" مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم، خلفًا لعلاء عبد العال، الذي أنهى مهمته مع الفريق بالتراضي بعد موسمين من العمل المتواصل.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سعي إدارة الجونة لإحداث انطلاقة جديدة على مستوى النتائج والأداء، خاصة بعد موسم اتسم بالتذبذب، وتراجع طموحات الفريق عن الأهداف المرجوة.
وتُعوّل الإدارة على خبرة بيبو في الدوري الممتاز وقدرته على بناء فريق قوي قادر على المنافسة وإعادة الجونة إلى واجهة الكرة المصرية.
