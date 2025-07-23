الجونة يعلن عن تشكيل الجهاز الفنى بالكامل بقيادة بيبو

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادى الجونة الجهاز المعاون للمدير الفني أحمد مصطفى "بيبو" خلال المرحلة المقبلة وقبل إنطلاق مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز الموسم الجديد.

وجاء الجهاز المعاون كالتالى :

وتأتي هذه الخطوة ضمن سعي إدارة الجونة لإحداث انطلاقة جديدة على مستوى النتائج والأداء، خاصة بعد موسم اتسم بالتذبذب، وتراجع طموحات الفريق عن الأهداف المرجوة.

وتُعوّل الإدارة على خبرة بيبو في الدوري الممتاز وقدرته على بناء فريق قوي قادر على المنافسة وإعادة الجونة إلى واجهة الكرة المصرية.