محمد حمزة يخسر أمام بطل روسيا في ربع نهائي بطولة العالم للسلاح بجورجيا

خسر محمد حمزة أمام بطل روسيا بنتيجة 15-14 في ربع نهائي منافسات سلاح الشيش ببطولة العالم للسلاح المقامة في جورجيا .

تقام غدا الخميس ، منافسات فردي السيدات لسلاح الشيش ببطولة العالم المقامة في جورجيا وفردي الرجال لسلاح السيف بداية من دور المجموعات وحتى دور الـ64.

فيما تُستكمل الأدوار النهائية للمسابقتين يوم الجمعة الموافق 25 يوليو، والذي يشهد كذلك انطلاق منافسات الفرق لكل من سيدات سيف المبارزة ورجال سلاح الشيش حتى دور الـ16، بالإضافة إلى إقامة حفل الافتتاح الرسمي للبطولة.

وتتواصل المنافسات يوم السبت الموافق 26 يوليو، بإقامة فعاليات فردي الرجال لسلاح سيف المبارزة وفردي السيدات لسلاح السيف من دور المجموعات وحتى دور الـ64، كما تُستكمل منافسات الفرق في سلاحي سيف المبارزة للسيدات والشيش للرجال من دور الـ16 وحتى النهائي وتحديد أصحاب الميداليات.

ويشهد يوم الأحد الموافق 27 يوليو إقامة الأدوار النهائية لمنافستي فردي الرجال لسلاح سيف المبارزة وفردي السيدات لسلاح السيف، إلى جانب انطلاق منافسات الفرق في سلاح الشيش للسيدات وسلاح السيف للرجال حتى دور الـ16.

أما يوم الإثنين الموافق 28 يوليو، فتُقام الأدوار النهائية لمنافستي فرق سلاح الشيش للسيدات وسلاح السيف للرجال من دور الـ16 وحتى التتويج بالميداليات.

وتُستكمل المنافسات يوم الثلاثاء الموافق 29 يوليو، بإقامة الأدوار التمهيدية حتى دور الـ16 لمنافستي فرق سيف المبارزة للرجال وسلاح السيف للسيدات على أن تُختتم البطولة يوم الأربعاء الموافق 30 يوليو، بإقامة الأدوار النهائية للمنافستين وتتويج الفرق الفائزة بالميداليات، يعقبها حفل الختام الرسمي للبطولة.

ويمثل منتخب مصر فى سلاح الشيش كل من محمد حمزة، عبدالرحمن طلبة، عبدالرحمن حفور، سيف الغايش على صعيد الرجال، فيما يمثل السيدات كل من نهى هاني، سارة حسني، ملك حمزة، جنى إيهاب.

أما منتخب سلاح السيف فيتكون من زياد السيسي، محمد عامر، أدهم معتز، أحمد هشام على صعيد الرجال، بينما يتكون فريق السيدات من ندى حافظ، العنود حجازي، نجوى نوفل، ريناد الدكش.

وعلى صعيد سيف المبارزة، فيمثل منتخب الرجال كل من محمد السيد، محمود السيد، محمد ياسين، محمود محسن، فيما يمثل فريق السيدات كل من ناردين إيهاب، آية حسين، فرح محفوظ، لولوة سليمان.