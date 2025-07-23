شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى ينافس سيراميكا على التونسى بن حمودة مهاجم غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل مسئولو نادى البنك الأهلى، في منافسة مع سيراميكا للفوز بخدمات التونسى محمد على بن حمودة مهاجم غزل المحلة، لتدعيم خط هجومه في الانتقالات الصيفية الحالية.

ويسعى مسئولو البنك الأهلى حسم صفقة بن حمودة من غزل المحلة المتمسك بالحصول على مليون دولار للتفريط في خدمات التونسى، تحسبا لرحيل أسامة فيصل مهاجم الفريق إلى النادى الأهلى.

وأصبح البنك الأهلى منافسا قويا لفريق سيراميكا الذى يرغب في ضم التونسى بن حمودة لتدعيم خط هجومه في الموسم الجديد بعد رحيل فخرى لاكاى عن الفريق بعد انتهاء إعارته وعودته لبيراميدز.

صفقات البنك الأهلى

أعلن مسئولو نادي البنك الأهلي تعاقدهم مع 8 لاعبين بشكل رسمي خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري، حتى الآن، وهم، مصطفى شلبي قادماً من الزمالك لمدة 3 مواسم، أحمد ياسين لمدة موسمين، أحمد متعب 3 مواسم، مصطفى دويدار 3 مواسم، يسري وحيد لاعب الوسط المهاجم لمدة ثلاث مواسم، محمد أشرف بن شرقي لاعب خط وسط غزل المحلة السابق لمدة 4 مواسم، عمرو الجزار لمدة 3 مواسم، وأحمد قفة 3 مواسم.

خسر البنك الأهلي بهدف نظيف أمام المقاولون العرب بقيادة محمد مكي، في المباراة الودية التي أقيمت بمعسكر الفريق بمدينة الإسكندرية، في إطار استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

ووضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بـ نادي البنك الأهلي برنامجاً مكثفاً من التدريبات للاعبي الفريق، خلال معسكر الإسكندرية، المقام حالياً ببرج العرب استعداداً للموسم الجديد 2025-2026.

ويؤدي لاعبو البنك الأهلي تدريباتهم على فترتين، حيث يخوض اللاعبون تدريبات صباحية وأخرى مسائية، بهدف رفع اللياقة البدنية في المرحلة الثانية من الإعداد والتي انطلقت الأربعاء الماضي.