شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الأهلي يتألقون في الاستعراض بكرة التنس بمعسكر تونس.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

ظهر لاعبو الأهلي وهم يستعرضون مهاراتهم باستخدام طرة التنس قبل التحرك لخوض المران الصباحي اليوم الأربعاء في معسكر الفريق الأحمر المغلق والمقام حاليا في تونس.

وشارك في مهارة الاستعراض بكرة التنس عدد كبير من اللاعبين وهم أشرف بن شرقي وجراديشار وزيزو ومصطفى شوبير ومحمد هاني وحسين الشحات ومحمد عبد الله.

في سياق متصل ، تواصل محمد يوسف المدير الرياضي بالنادي الأهلي مع أحمد حسن كوكا مهاجم الفريق السابق ولوهافر الفرنسي، من أجل تدعيم هجوم الفريق الأحمر خلال الموسم الجديد ، بعد الاتفاق على بيع وسام أبو علي إلى نادي كولومبوس كرو الأمريكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتوصل محمد يوسف لاتفاق مبدئي مع كوكا على التوقيع للأهلي لمدة موسمين قادمين في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع لوهافر الفرنسي.

ورحب كوكا بفكرة العودة للأهلي في الصيف الجاري، في ظل رغبة اللاعب في ختام مشواره مع الأهلي ، بعدما بلغ من العمر 32 عاماً ويأمل في العودة إلى قلعة الجزيرة بعد فترة طويلة من الاحتراف الخارجي.

ويترقب مسئولو النادي الأهلي موافقة الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني، على إتمام إجراءات التعاقد مع أحمد حسن كوكا مهاجم لوهافر الفرنسي السابق، من أجل تعويض رحيل الفلسطيني وسام أبو علي إلى نادي كولومبوس الأمريكي.

واستقر مسئولو النادي الأهلي على ضم أحمد حسن كوكا، في ظل صعوبة ضم مهاجم أجنبي أو مهاجم محلي آخر في ظل وجود صعوبات تواجه النادي في التعاقد مع بعض الأسماء الأخرى.

ويخطط النادي الأهلي لضم أحمد حسن كوكا لمدة موسم واحد مع إمكانية تجديد العقد بعد نهاية الموسم القادم.

وتسبب اكتمال قائمة الأجانب فيو النادي الاهلي في تفكير مسئولي المارد الأحمر في التفاوض مع أحمد حسن كوكا مهاجم فريق لوهافر الفرنسي لخلافة الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق الذي اقترب من الرحيل للدوري الأمريكي.

وتضم بسبب قائمة الأجانب في الأهلي خمسة لاعبين حالياً؛ وهم الثنائي المغربي، أشرف داري وأشرف بن شرقي والتونسي محمد علي بن رمضان والمالي أليو ديانج والسلوفيني جراديشار.

أحمد حسن كوكا، كان قد بدأ مشواره في كرة القدم، من بوابة قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، قبل يبدأ مشواره الاحترافي في سن صغير.

ويرى مسئولو الاهلي أن كوكا هو الحل الأمثل للخروج من أزمة رحيل وسام أبو علي، خاصة في ظل ترحيب اللاعب بالعودة للقلعة الحمراء

وكان كوكا، قد انضم لصفوف لوهافر، في يناير الماضي، قادمًا من ريو آفي البرتغالي، في صفقة انتقال حر، حتى نهاية موسم 2024-2025.