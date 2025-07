شكرا لقرائتكم خبر عن أول رد من تيدى أكو بعد فشل الانتقال للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

خرج الفرنسي تيدى أوكو لاعب فريق لوزيرن السويسرى عن صمته ، بعد ساعات من فشل انتقاله إلى الزمالك خلال ميركاتو الصيف، رغم خضوعه الى الكشف الطى خلال الساعات الماضية.

ونشر اللاعب عبر صفحته بموقع تبادل الصور انستجرام:" I go talk in afew in sha allah”.. سوف اتحدث بعد قليل ان شاء الله "



تيدى أوكو

تراجع مسئولو نادي الزمالك عن التعاقد مع الفرنسي تيدي أوكو لاعب فريق لوزيرن السويسرى خلال الفترة الحالية بسبب المقابل المادي.

أوكو يخضع للكشف الطبى فى الزمالك

وخضع اللاعب تيدى أوكو، خلال الساعات الماضية، للكشف الطبي تمهيدا لإعلان الصفقة، ورغم أن الزمالك أنهى كل ما يتعلق بصفقة تيدى أوكو إلا أن رحيل أحمد الجفالى لاعب الفريق يؤجل الإعلان عن التعاقد مع اللاعب إلى جانب الإتفاقات المالية ، في ظل وجود كل من أحمد الجفالى، سيف الجزيرى، محمود بنتايج، صلاح مصدق، بالإضافة إلى التعاقد مع شيكو بانزا، ويتمسك الجزيرى بالاستمرار مع الزمالك، والموافقة على الرحيل شرط الحصول على قيمة عقده، بينما تتمسك الإدارة بتواجد محمود بنتايج.

أوكو يقترب من الرياض السعودى

كشفت صحيفة "الرياضية" السعودية عن اقتراب نادي الرياض السعودي من التعاقد مع الجناح الفرنسي تيدي أوكو، لاعب نادي لوزيرن السويسري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ولعب تيدي لكل من لوهافر الرديف وليل الرديف وبولوني في فرنسا، ثم انتقل للوزيرن السويسري في 2023 وقضى الموسم الماضي معارا للوزان السويسري.

وخلال مسيرته إجمالا خاض 265 مباراة سجل 55 هدفا وصنع 33 في جميع المسابقات. ويشغل اللاعب ذو الأصول الإيفوارية مركزي الجناح الأيمن والمهاجم وأيضا يلعب كجناح أيسر وصانع ألعاب.