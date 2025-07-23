شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائرى ميلود حمدى يصل القاهرة اليوم لقيادة الإسماعيلى بمعسكر الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصل الجزائرى ميلود حمدى المدير الفنى لفريق الإسماعيلى اليوم الأربعاء، إلى القاهرة بعد سفرية طارئة للجزائر لمدة 3 أيام، والتى غاب فيها عن الفريق فى ودية دكرنس التى انتهت بالتعادل السلبى.

ويعود الجزائرى ميلود حمدى لقيادة الفريق في معسكر الإسكندرية الذى يستمر لمدة 10 أيام تتخلله 3 مباريات ودية من أجل تجهيز الفريق بشكل قوى للموسم الجديد.

وخاض الدراويش حتى الآن 3 مباريات ودية بدأها بالفوز على فريق فايد بهدفين مقابل هدف، قبل الفوز على فريق الحسينية بهدفين نظيفين وتعادل مع دكرنس في الثالثة بدون أهداف.

وغاب عن الإسماعيلى فى ودية دكرنس كل من عبد الكريم مصطفى الذى بدأ الجرى حول الملعب بعد التعافى من إصابة التهاب وتر إكيليس، وخالد النبريصى الذى يخوض برنامجا تأهيليا بعد كسر الترقوة، ومحمد حسن الذى يخوض برنامجا تأهيليا للتعافى من قطع وتر إكيليس.

ومنح الجزائرى ميلود حمدى اللاعبين إجازة 24 ساعة بعد مباراة دكرنس الودية مساء الاثنين، على أن يدخل الفريق فى معسكر مغلق بالإسكندرية اليوم الأربعاء لمدة 10 أيام، يتخلله 3 مباريات ودية لتجهيز اللاعبين للموسم الجديد.

ويواجه فريق الإسماعيلى بقيادة ميلود حمدى، سبورتنج الجمعة 25 يوليو الجارى، وزد الاثنين 28 يوليو، ويختتم مبارياته الودية بمواجهة سموحة 31 يوليو الجارى.

ونجح مسئولو الإسماعيلى في التجديد لكل من عبد الله جمال لمدة 5 مواسم، ومحمد حسن لمدة موسمين، وأحمد عادل عبد المنعم لمدة موسم، بعدما انتهى تعاقدهم مع النادى بنهاية الموسم الماضى.

ويأمل مسئولو الإسماعيلى في الظهور بشكل قوى فى الموسم الجديد على الرغم من وجود لاعبين شباب وناشئين في القائمة، بعد رحيل أكثر من لاعب مجانا بعد انتهاء تعاقدهم مع النادى والذى يأتي في مقدمتهم عماد حمدى وكمال السيد اللذان وقعا لمودرن سبورت، وعبد الله السعيد الذى انتقل إلى الجونة، ومحمد بيومى الذى انتقل إلى حرس الحدود.