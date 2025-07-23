دورة واشنطن: عودة ناجحة للمخضرمة فينوس وليامس

الرياص - اسماء السيد - واشنطن : تكللت عودة الأيقونة الأميركية المخضرمة فينوس وليامس (45 عاما) بالنجاح بعد توقف دام 16 شهرا، بفوزها الثلاثاء على مواطنتها بيتون ستيرنز 6 3 و6 4 وبلوغها الدور الثاني من دورة واشنطن في كرة المضرب (500 نقطة).

واحتاجت فينوس الفائزة بسبعة القاب كبيرة في الغراند سلام الى 97 دقيقة لتخطي مواطنتها، في أول لقاء لها منذ آخر مباراة خسرتها في آذار/مارس عام 2024 في دورة ميامي.

أما آخر انتصار، حققته فكان على الروسية فيرونيكا كودرميتوفا في دورة سينسيناتي في آب/أغسطس عام 2023.

وقالت فينوس التي تشارك ببطاقة دعوة في هذه الدورة "لم تكن العودة سهلة بعد هذه الفترة من التوقف وخوض مباراة مثالية. أردت تقديم مباراة جيدة والفوز بها. أمر رائع العودة بعد التوقف والاصابات".

وباتت فينوس أكبر لاعبة سنا تخوض مباراة في احدى دورات اللاعبات المحترفات منذ كيميكو داتي بعمر 46 عاما في دورة طوكيو عام 2017. وباتت ايضا ثاني لاعبة اكبر سنا تحقق انتصارا في دورات المحترفات بعد مواطنتها مارتينا نافراتيلوفا عام 2004 بعمر 47 عاما.

كسرت فينوس ارسال منافستها في المجموعة الاولى لتتقدم 4 3 ثم فازت بالشوطيين التاليين لتفز بها.

وتوجهت فينوس الى الجمهور بقولها "عدت بفضل تشجيع فريقي الذي طلبني بالعودة واللعب من جديد وبالتالي لعب من اجلكم ايضا".

وتابعت "لا تدرون مدى حجم الجهد الذي بذل للعودة، انها تمارين من التاسعة الى الخامسة دون توقف مع رفع اثقال ثم ترددون العمل ذاته في اليوم التالي".

وتغلبت اليابانية ناومي أوساكا على الكازاخستانية يوليا بوتينتسيفا 6 2 و7 5 لتضرب موعدا مع البريطانية ايما رادوكانو بطلة فلاشينغ ميدوز عام 2021، والفائزة على الاوكرانية مارتا كوستيوك 7 6 (7 4)و6 4.

وستكون المواجهة بين أوساكا ورادوكانو الاولى بينهما.

وفي فئة الرجال، أقصى البريطاني كاميرون نوري الإيطالي لورنتسو موزيتي المصنف سابعا بالفوز عليه 3 6 و6 2 و6 3.

ويسعى نوري الى احراز لقبه السادس في مسيرته وهو حقق فوزه الأول على لاعب ضمن المصنفين العشرة الاوائل عالميا للمرة الاولى منذ سنتين ونصف.