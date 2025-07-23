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مصر تشارك فى دورة الألعاب الأفريقية الأولى للمدارس بالجزائر

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مصر تشارك فى دورة الألعاب الأفريقية الأولى للمدارس بالجزائر

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيى

الأربعاء، 23 يوليو 2025 12:01 م

وافق الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، على مشاركة بعثة مصر فى دورة الألعاب الأفريقية الأولى للمدارس، والتى ينظمها اتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية "الأنوكا" خلال الفترة من 22 يوليو حتى 7 أغسطس 2025 بالعاصمة الجزائرية.

جاءت الموافقة استجابة لطلب اللجنة الأولمبية المصرية، وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

وتضم البعثة المصرية 162 فردًا من مختلف الأجهزة الفنية والإدارية والطبية، وممثلي وزارتي الشباب والرياضة، والتربية والتعليم، إلى جانب المشاركين في 13 متنوعة أبرزها: السباحة، ألعاب القوى، السلاح، التايكوندو، التجديف، الجودو، والملاكمة، وغيرها.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة؛ أن مشاركة مصر في دورة الألعاب الأفريقية الأولى للمدارس بالجزائر تأتي تأكيداً على التزامنا بدعم المواهب الناشئة، وتكثيف حضورنا القاري في مختلف المحافل ، مشيرًا أننا نولي أهمية كبيرة للأنشطة المدرسية باعتبارها حجر الأساس لصناعة أبطال المستقبل، ونعمل بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية المصرية والاتحادات المعنية لتوفير أفضل ظروف النجاح لأبنائنا الرياضيين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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