شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يلتقى اليوم مع راية في ثالث ودياته استعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق سيراميكا بقيادة على ماهر، مع فريق راية اليوم، الأربعاء، فى إطار المباريات الودية التى يخوضها الفريق استعدادا للموسم الجديد الذى ينطلق 8 أغسطس.

وتأجلت المباراة 24 ساعة بعدما كان من المفترض لعبها أمس الثلاثاء، إلا أنه تم ترحيلها إلى اليوم بناء على موافقة الفريقين، في إطار التحضيرات للموسم الجديد.

وتشهد المباراة ظهور كريم نيدفيد لاعب الأهلى المنتقل حديثا للفريق الأحد الماضى، والذى خاض أول مران له الاثنين، بعد إتمام انتقاله بشكل نهائى بعد خروجه من حسابات الإسبانى خوسيه ريبيرى.

وحقق فريق سيراميكا فوزا كبيرا على نادى الشنوانى أحد أندية الممتاز ب بثلاثية نظيفة، فى المباراة الودية التى جمعتهما، فى إطار استعدادات الفريق للموسم الجديد الذى ينطلق 8 أغسطس المقبل.

وشهدت المباراة مشاركة النيجيرى صديق أوجولا لاعب الفريق العائد من فترة إعارة من بيراميدز، والذى تعافى من إصابة التهاب الركبة، ليؤكد جاهزيته للموسم الجديد.

وافتتح سيراميكا مبارياته الودية باكتساح فريق الشمس بثمانية أهداف مقابل هدفين، وفاز على الشنوانى بثلاثية نظيفة، وتنتظره مواجهة اليوم مع راية، ويبحث الفريق حاليا عن مباريات ودية أخرى.

وأعلن نادي سيراميكا عن التعاقد مع كريم نيدفيد لاعب وسط النادي الأهلي، لتدعيم صفوفه في الانتقالات الصيفية الحالية استعدادا للموسم الجديد الذي ينطلق في 8 أغسطس القادم.

وكتب الحساب الرسمي لنادي سيراميكا عبر فيس بوك: "رحبوا معنا بالدينامو كريم نيدڤيد.. فارس جديد في كتيبة محاربي سيراميكا".

وخرج كريم نيدفيد من معسكر الأهلي المُقام حالياً في تونس بسبب خروجه من حسابات الجهاز الفني للفريق بقيادة الإسباني خوسيه ريبيرو، وحتى يُنهي اللاعب إجراءات انتقاله لنادي سيراميكا.

ونجح فريق سيراميكا فى التعاقد مع محمد مغربى مدافع الاتحاد السكندرى، وكريم الدبيس وخالد عبد الفتاح قادمين من النادى الأهلى، بجانب محمد طارق حارس المرمى، وكريم نيدفيد من الأهلى.