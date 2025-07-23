شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يترقب انتعاش خزينته بـ 5.5 مليون دولار خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

يترقب مسئولو النادي الأهلي انتعاش خزينة النادي بمبلغ 5.5 مليون دولار هي قيمة القسط الأول من صفقة انتقال الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق إلى نادي كولومبوس كرو الأمريكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأنهى مسئولو النادي الأهلي إجراءات انتقال وسام أبو علي إلى كولومبوس الأمريكي خلال الأيام الماضية، وبدأ في البحث عن بديل للمهاجم الفلسطيني.

ويترقب مسئولو النادي الأهلي موافقة الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني، على إتمام إجراءات التعاقد مع أحمد حسن كوكا مهاجم لوهافر الفرنسي السابق، من أجل تعويض رحيل الفلسطيني وسام أبو علي إلى نادي كولومبوس الأمريكي.

واستقر مسئولو النادي الأهلي على ضم أحمد حسن كوكا، في ظل صعوبة ضم مهاجم أجنبي أو مهاجم محلي آخر في ظل وجود صعوبات تواجه النادي في التعاقد مع بعض الأسماء الأخرى.

ويخطط النادي الأهلي لضم أحمد حسن كوكا لمدة موسم واحد مع إمكانية تجديد العقد بعد نهاية الموسم القادم.

اكتمال قائمة أجانب الأهلى

وتسبب اكتمال قائمة الأجانب في النادي الأهلي في تفكير مسئولي المارد الأحمر في التفاوض مع أحمد حسن كوكا مهاجم فريق لوهافر الفرنسي لخلافة الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق الذي اقترب من الرحيل للدوري الأمريكي.

وتضم بسبب قائمة الأجانب في الأهلي خمسة لاعبين حالياً؛ وهم الثنائي المغربي، أشرف داري وأشرف بن شرقي والتونسي محمد علي بن رمضان والمالي أليو ديانج والسلوفيني جراديشار.

أحمد حسن كوكا، كان قد بدأ مشواره في كرة القدم، من بوابة قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، قبل يبدأ مشواره الاحترافي في سن صغيرة.

كوكا يحل أزمة رحيل أبوعلى

ويرى مسئولو الأهلي أن كوكا هو الحل الأمثل للخروج من أزمة رحيل وسام أبو علي، خاصة في ظل ترحيب اللاعب بالعودة للقلعة الحمراء

وكان كوكا، قد انضم لصفوف لوهافر، في يناير الماضي، قادمًا من ريو آفي البرتغالي، في صفقة انتقال حر، حتى نهاية موسم 2024-2025.

وشارك كوكا، في 16 مباراة في الموسم الماضي مع لوهافر، سجل خلالها ثلاثة أهداف وصنع تمريرة حاسمة واحدة.