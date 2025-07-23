شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يُفاضل بين مواجهة الكاميرون أو نيجيريا وديا استعدادا لأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفاضل الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام وإبراهيم حسن، بين مواجهة الكاميرون أو نيجيريا وديا استعدادا لخوض منافسات أمم أفريقيا بالمغرب ديسمبر المقبل.



ويرغب حسام حسن في خوض مباراة ودية قوية قبل البطولة المرتقبة، وتلقى اتحاد الكرة أكثر من عرض من بينهم مواجهة الكاميرون ونيجيريا ويفاضل الجهاز الفني بين المنتخبين لمواجهة أحدهما وديا قبل البطولة.



وأوقعت قرعة بطولة أمم أفريقيا 2025، منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن فى المجموعة الثانية، مع منتخبات جنوب افريقيا وأنجولا وزيمبابوى.

وفي حالة تأهل منتخب مصر كأول للمجموعة الثانية فسيواجه ثالث المجموعة الأولى والتي تضم "المغرب - مالي - زامبيا - جزر القمر" أو ثالث الثالثة التي تضم "نيجيريا - تونس - أوغندا - تنزانيا" أو الرابعة "السنغال - الكونغو الديموقراطية - بنين - بتسوانا".



وإذا حل منتخب مصر في المركز الثاني بالمجموعة الثانية فإنه سيواجه ثاني المجموعة السادسة والتي تضم: "كوت ديفوار - الكاميرون - الجابون - موزمبيق".

واستقرت رابطة الأندية المصرية المحترفة، على توقف الدورى الجديد يوم 5 ديسمبر المقبل بسبب ارتباط منتخب مصر بالإستعداد لبطولة أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

ويدرس حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر إقامة معسكر خارجى للفراعنة قبل المشاركة فى أمم أفريقيا، لذا تم الاستقرار على توقف الدورى المصرى قبل البطولة بحوالى 16 يوما.