شكرا لقرائتكم خبر عن دونجا يبحث عن عروض للرحيل عن الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

يواصل نبيل عماد دونجا لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك تسويق نفسه والبحث عن عروض للرحيل عن الفريق الأبيض خلال الصيف الجارى عن طريق وكلاء اللاعبين، فى ظل عدم رغبة النادى فى استمراره وبقاؤه سيكون دون جدوى وسيبتعد عن الملعب، لذلك يبحث اللاعب الخروج من ميت عقبة، وهو ما يرحب به الزمالك.

وسبق وسعى مسئولو النادى لتسويق دونجا وقت تولى لجنة التخطيط امور الفريق والتى أبدت عدم رغبتها فى استمرار اللاعب، وبعد تولى جون ادوارد يسعى لتسويقه أو الاستغناء عنه

وفتح نادي الزمالك الباب أمام رحيل نبيل عماد "دونجا" لاعب وسط الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في حال وصول عرض مالي مناسب، سواء من داخل مصر أو خارجها، في ظل رغبة النادي في إعادة هيكلة الفريق.

وينتهي عقد دونجا مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل، حيث يتقاضى في موسمه الأخير 20 مليون جنيه، ووفقًا لمصدر داخل النادي، فإن الإدارة لا تمانع رحيل اللاعب حاليًا بدلاً من فقدانه مجانًا بنهاية عقده،خاصة مع غياب النية لتجديد العقد بنفس القيمة أو زيادتها،كما يربط النادى استمرار اللاعب بتخفيض راتبه.

ورحل اكثر من لاعب عن صفوف الفريق خلال الصيف الجارى على رأسهم حمزة المثلوثى، احمد سيد زيزو، شيكابالا، محمد عبدالشافى، أحمد محمود، مهاب ياسر، محمد عاطف، سيد نيمار، مصطفى شلبى