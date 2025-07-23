شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبحث ضم مهاجم أجنبي تحت السن بعد رحيل أبو علي والان مع تفاصيل الخبر

يبحث مسئولو النادي الأهلي مقترح ضم مهاجم أجنبي تحت السن لتدعيم خط الهجوم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وقبل أيام من غلق باب القيد في الميركاتو الحالي، لاسيما بعد رحيل الفلسطيني وسام أبو علي إلى نادي كولومبوس كرو الأمريكي، بعد التوصل لاتفاق مالي مرضي بين الناديين خلال الأيام الماضية.

ويرغب الأهلي في الاستفادة من لائحة التعاقد مع لاعبين تحت السن في إمكانية التعاقد مع مهاجم جديد يقيد تحت السن، لاسيما وأن قائمة اللاعبين الأجانب فوق السن مكتملة مع تواجد كلا من أشرف داري وأشرف بن شرقي ونيتس جراديشار ومحمد علي بن رمضان واليو ديانج، وصعوبة رحيل أيا من الخماسي في الميركاتو الحالي.

ويناقش مسئولو إدارة الكرة في النادي الأهلي مع إدارة الإسكاوتنج ترشيح مهاجمين تحت السن، تمهيدا للتعاقد مع أحدهما حال نيل ثقة الجهاز الفني والموافقة على هذا المقترح.

واقترب النادي الأهلي من ضم أحمد حسن كوكا مهاجم منتخب مصر ولوهافر الفرنسي السابق، في صفقة انتقال حر، من أجل تدعيم هجوم الفريق الأحمر في الموسم الجديد، في ظل صعوبة ضم مهاجم أجنبي، أو التعاقد مع مهاجم محلي سوبر.



على جانب آخر، أعرب عماد النحاس المدرب العام للأهلي عن رضائه بالأداء والنتيجة لفريقه في مباراته الودية أمام الملعب التونسي والتي انتهت بفوز الفريق الأحمر بنتيجة 4 - 1.

قال النحاس، في تصريحات تلفزيونية: "قدمنا مستوى جيدا أمام الملعب التونسي وراضون عن الأداء، وعلى البعض عدم مقارنة فترة كأس العالم بالفترة الحالية، لأن اللاعبين يخوضون فترة إعداد جديدة والأجواء مختلفة".

وأضاف أنه تم الدفع بالناشئين حمزة عبد الكريم وأحمد عابدين ومحمد عبد الله، ونتمنى لهم التوفيق مع المنتخبات الوطنية، وإضافة للفريق الأول، وريبيرو لا يفرق بين لاعب صغير وكبير ويحصلون على نفس الاهتمام.

وتابع: "عودة كريم فؤاد وحصل على شوط كامل والجميع يركز ويقوم بدوره وزيادة والمنافسة ستكون قوية".

واختتم: "نتمنى أن يبعد عنهم الإصابات وتكون البداية قوية في الدوري وفي كل البطولات التي سنشارك فيها".