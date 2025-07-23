شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يناقش مصير عروض محمد صبحى والان مع تفاصيل الخبر

يفاضل مسؤولو نادى الزمالك بين العروض التى تلقاها محمد صبحى حارس مرمى الفريق خلال الفترة الاخيرة ، سواء من بيراميدز أو السعودية للانتقال إلى أحدهم فى ميركاتو الصيف، فى ظل رغبة الزمالك التعاقد مع حارس مرمى آخر بعد ضم المهدى سليمان حارس الاتحاد السكندري السابق فى صفقة انتقال حر .

عرض سعودى لمحمد صبحى

وتلقى محمد صبحي حارس مرمى فريق الزمالك عرضاً من أحد الأندية السعودي للانتقال إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، خاصة فى ظل رغبة النادى الأبيض فى تسويقه.

وكان محمد صبحى قد سبق أن تلقى عرضاً من نادي بيراميدز في الفترة الماضية، بعد تعاقد الزمالك مع المهدي سليمان حارس مرمى الاتحاد السكندري في صفقة انتقال حر.



ومن المنتظر أن تحسم إدارة نادى الزمالك وجهة الحارس فى الأيام المقبلة

الاستقرار على خروج صبحى من الزمالك

واستقر جون إدوارد، المدير الرياضى الجديد لفريق الزمالك ، مع البلجيكى يانيك فيريرا المدير الفني الجديد على موقف حراس مرمى الأبيض الفترة المقبلة، خاصة بعد التعاقد مع المهدى سليمان وأصبح الفريق يضم محمد عواد ومحمد صبحى، بالإضافة إلى المهدى سليمان، بخلاف محمود الشناوى، حيث تم الاستقرار على خروج صبحى من الفريق، فى ظل العروض التى تلقاها الفترة الأخيرة من عدة أندية.

الزمالك يفاوض محمد علاء حارس الجونة

ويسعى الزمالك لحسم صفقة محمد علاء من نادي الجونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، خاصة أن تلك الصفقة متعلقة بخروج محمد صبحى لأى من العروض التى تلقاها