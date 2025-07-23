شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الأهلى بطلا للسوبر المحلى أمام إنبى للمرة الثالثة بتاريخه والان مع تفاصيل الخبر

فى مثل هذا اليوم 23 يوليو 2006 أقيمت النسخة السادسة لكأس السوبر المحلى على استاد القاهرة بين الأهلى حامل اللقب، وبطل الدورى، وإنبى وصيف النسخة السابقة، وثالث مسابقة الدورى بعد اعتذار الزمالك ثانى الدورى.

ونجح الأهلى فى الحفاظ على لقبه للعام الثانى على التوالى، بهدف قاتل قبل نهاية المباراة بقليل وبالتحديد فى الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، ليمنح الأهلى لقب السوبر للمرة الثالثة فى تاريخه.

أدار المباراة الحكم الدولى عصام عبد الفتاح.

وإجمالا توج الاهلى بـ155 بطولة هي 45 بطولة دورى عام، و39 لقبا ببطولة كأس مصر، 15 لقب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الأهلى بـ12 لقبا لدورى الأبطال الأفريقى (1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021 – 2023 – 2024)

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و2020 و2021، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ26 لقبا قاريا حتى الآن.

وعربياً، فاز الأهلي بالبطولة العربية لأبطال الدوري مرة واحدة، وبالبطولة العربية لأبطال الكئوس مرة واحدة، وبكأس النخبة العربية مرتين، وتوج المارد الأحمر بطلا لكأس أفريقيا وأسيا والمحيط الهادى مرة في تاريخه.

هذا بخلاف فوز الأهلي بأربعة ميداليات برونزية في بطولة كأس العالم للأندية.