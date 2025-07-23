شكرا لقرائتكم خبر عن تعثر إقامة وديتىّ منتخب مصر الثانى مع سوريا فى سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعثرت مفاوضات اتحاد الكرة مع نظيره السورى لإقامة مباراتين وديتين بين منتخب مصر الثانى بقيادة حلمى طولان مع سوريا فى معسكر شهر سبتمبر المقبل استعدادا لكأس العرب .

ويرغب حلمى طولان المدير الفني لمنتخب مصر الثانى ، فى خوض المباراتين الوديتين في شهر سبتمبر خلال يومى 6 و9 من الشهر ذاته استعدادا لكأس العرب.

وخاطب اتحاد الكرة بعض المنتخبات على رأسها قطر والكويت وسوريا، وتلقى موافقة من سوريا على إقامة المباراتين، قبل أن تتعثر المفاوضات وتبدأ رحلة البحث عن منتخب بديل.

وأكد الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى، الذى يشارك فى بطولة كأس العرب بقطر فى ديسمبر المقبل بقيادة حلمى طولان، أنه لا يوجد حالياً أسماء مرشحة للانضمام للفريق، وأكد حلمى طولان المدير الفنى والمتحدث باسم المنتخب المشارك فى بطولة كأس العرب أن ترديد أسماء لاعبين في هذا الشأن مجرد اجتهادات لا أساس لها من الصحة، ولم يتطرق الجهاز الفني في هذه المرحلة لمناقشات من هذا النوع، مضيفا أن الأمر سابق لأوانه، وأن جميع الأندية تخضع لفترة راحة سلبية، وبالتالي فإن فترات متابعة اللاعبين ستبدأ مع انطلاق مسابقة الدوري للموسم 25- 26.