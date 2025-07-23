سر الساحر الأصلع الذي كسب احترام جميع قيادات العالم

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من نيويورك: هو "ملك وحاكم إمبراطورية كرة القدم"، إنه جياني إنفانتينو الذي سيطر على قلب دونالد ترامب، وحظي بقبول فائق لدى فلاديمير بوتين، وكسب ود واحترام قيادات الخليح، وعلى رأسهم الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، والشيخ تميم بن حمد أمير قطر، بل حظي بعلاقة رائعة مع كل سياسي آخر تقريبًا في كافة أرجاء العالم.

قبل يوم من إعادة انتخابه بالتزكية رئيسًا للاتحاد الدولي لكرة القدم في مارس (آذار) 2023، شق موكب جياني إنفانتينو طريقه عبر عاصمة رواندا، بينما كان الرعد والبرق يلوحان في الأفق، ليتمكن من دخول الملعب برفقة رئيس البلاد واللاعبين المتقاعدين في مباراة استعراضية حافلة بالنجوم.

في اليوم التالي، كانت مدرجات ملعب كيغالي شبه خالية، لكن إنفانتينو عاد، يتابع باهتمام مباراة كرة قدم بين فرق مبتوري الأطراف، معظمهم من الناجين من الإبادة الجماعية في رواندا عام ١٩٩٤، نظمتها اللجنة البارالمبية الرواندية.

وبعد المباراة، وبينما كانت سيارة مرسيدس ليموزين سوداء متوقفة في الخارج، هرع أحدهم إلى إنفانتينو طالبًا من اللاعبين والمدربين العودة إلى الملعب للمرة الأخيرة. قفز إنفانتينو، وابتسم برضا، ونزل الدرج مسرعًا ليعلق الميداليات حول أعناق الفائزين.

بنفس المزيج من الحماس الدؤوب والاهتمام بتلميع صورته، برز إنفانتينو كلاعب بارز في السياسة الأميركية، على مدار العام الماضي، جاب مراكز السلطة في البلاد، من قاعات المدينة إلى البيت الأبيض، ساحرًا السياسيين، ومنفقًا أموالًا من خزينة الفيفا الممولة جيدًا لدعم المشاريع المحلية.

حليف ترامب.. كيف حدث ذلك؟

استعرض إنفانتينو أهم حليف سياسي جديد له هذا الشهر في ملعب ميتلايف في نيوجيرسي، حيث أحضر الرئيس دونالد ترامب إلى الملعب للمساعدة في منح تشيلسي لقب كأس العالم للأندية، وبعد عام من الآن، سيعود إنفانتينو إلى نفس الملعب، ومن شبه المؤكد أن ترامب سيكون إلى جانبه، لتقديم جائزة أكبر، وهي كأس العالم للمنتخبات في صيف 2026.

لكن الوصول إلى النهائي في 19 يوليو (تموز) لن يكون... سهل، فالبطولة التي تضم 104 مباريات - والتي ستشارك في استضافتها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك - محفوفة بالتحديات السياسية. يأمل المنظمون في استقبال ملايين الأجانب وسط حملة ترامب على الحدود، وتأمين مناطق لا تتمتع فيها أجهزة إنفاذ القانون بخبرة تُذكر في حشد حشود مشجعي كرة القدم المشاغبين، كل ذلك دون إفلاس الحكومات المحلية.

ابن عامل سكك حديد سويسري

أظهر إنفانتينو، البالغ من العمر 55 عامًا، وهو ابن عامل سكك حديد سويسري إيطالي، بالفعل براعة في التعامل مع الحكومة الأميركية على جميع المستويات، وفقاً لتقرير مطول لـ"بوليتيكو"، فهو يحافظ على علاقة صداقة وطيدة مع ترامب من خلال زياراته للمكتب البيضاوي وتبادل الهدايا الفاخرة. كما أنه يتودد إلى قادة المدن والولايات التي يقودها الديمقراطيون حيث ستُقام غالبية المباريات، دون أن يُنفّر البيت الأبيض من خلافاته معهم بشأن قضايا أخرى.

قال بيتر توموزاوا، الرئيس التنفيذي للجنة سياتل المنظمة لكأس العالم 2026: "قد تقول إنه سياسي، لكن من ناحية أخرى، فهو يحاول فقط الترويج لما يمكن أن تقدمه كرة القدم في جميع أنحاء العالم".

قريب من الكرملين والدوحة

لم يكن الجميع راضيًا. فكما واجه إنفانتينو انتقادات لتقربه من الكرملين الروسي وقطر عندما استضافتا كأس العالم، لم يلق احتضانه للرئيس الأميركي المثير للجدل استحسانًا لدى أعضاء الفيفا. فعندما اختار إنفانتينو السفر مع ترامب بدلًا من حضور اجتماع أعلى هيئة إدارية لكرة القدم كما كان مقررًا، اتهمت المنظمة التي تمثل اتحادات كرة القدم الأوروبية إنفانتينو بإعطاء الأولوية "للمصالح السياسية الخاصة"، قائلةً إن ذلك "لا يخدم اللعبة، ويبدو أنه يضع مصالحها في المرتبة الثانية".

السيطرة على امبراطورية الفيفا

يدين إنفانتينو، بطريقة ما، بمنصبه الحالي للولايات المتحدة، في الساعات الأولى من صباح 27 مايو (أيار) 2015، دخل عناصر من الشرطة السويسرية بملابس مدنية فندق زيورخ الفاخر، حيث كان الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) يعقد اجتماعه السنوي.

وكانوا هناك بناءً على طلب وزارة العدل الأميركية، التي كانت تحقق في الفساد في عالم كرة القدم لمدة خمس سنوات. ألقت الشرطة القبض على عدد من مسؤولي الاتحاد، بينما كان عمال فندق باور أو لاك يحملون ملاءات بيضاء في محاولة لإخفاء المشهد عن الصحافة. في النهاية، وُجهت اتهامات إلى 14 مسؤولاً ومديراً تنفيذياً للتسويق في المحاكم الأمريكية بتهم الاحتيال والرشوة وغسل الأموال.

أطاح التحقيق بكبار قادة الرياضة. أعلن سيب بلاتر، الذي شغل منصب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لمدة 17 عامًا، استقالته بعد أيام قليلة من إعادة انتخابه لولاية أخرى. وبعد أشهر، أثارت دفعة مشبوهة دفعها بلاتر لميشيل بلاتيني، المسؤول الكروي الأعلى في أوروبا، تحقيقًا من جانب المدعي العام السويسري. وفي أكتوبر (تشرين الأول) من ذلك العام، أوقفت لجنة الأخلاقيات في الفيفا كلا الرجلين مؤقتًا؛ وأنهت قرارات الإيقاف اللاحقة مسيرتهما الكروية.

انفانتينو جاهز لخلافة الفاسدين

مهد ذلك الطريق أمام إنفانتينو، الذي تدرج في المناصب الإدارية في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) قبل أن يشغل منصب أمينه العام لست سنوات. (رئيس الاتحاد يشبه رئيس الدولة، والأمين العام يشبه رئيس الحكومة). كان يُنظر إليه على أنه الذراع الأيمن لبلاتيني، وكان رأسه الأصلع واضحًا للجماهير حول العالم من خلال الاحتفالات المتلفزة التي سحب فيها إنفانتينو كرات قرعة دوري أبطال أوروبا.

لكن المحامي متعدد اللغات كان أيضًا بارعًا في عقد الصفقات، وقد استخدم مهاراته هذه للوصول إلى رئاسة الفيفا، حيث يحق لكل دولة عضو، وعددها 207، التصويت. في جلسة خاصة عُقدت في فبراير (شباط) 2016 بسبب قضية الفساد، عزز إنفانتينو قاعدته الانتخابية الأوروبية بدعم من اتحادات أميركا الشمالية والجنوبية، وحصل على 115 صوتًا في جولة الإعادة.

كانت أول بطولتين رئيسيتين سيرأسهما الرئيس الجديد قد حُددتا بالفعل. أُسندت استضافة بطولتي كأس العالم التاليتين إلى روسيا في عام 2018، وقطر في عام 2022 ، ونجح انفانتينو في التقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، كما كسب ود الأمير محمد بن سلمان، حيث تستضيف المملكة العربية السعودية المونديال أيضاً.

تحديات مونديال 2026

نسخة 2026 من البطولة تحديًا سياسيًا مختلفًا تمامًا بالنسبة لإنفانتينو. ستكون الولايات المتحدة والمكسيك وكندا - التي مُنحت حق استضافة الألعاب في عام 2018 بعد تقديم عرض مشترك - أول ثلاث دول تستضيف البطولة بشكل مشترك. وبدون وزارة رياضية اتحادية، كما هو الحال في العديد من الدول الأخرى التي استضافت كأس العالم، يمكن للفيفا أن يتولى دورًا مباشرًا في تشكيل البنية التحتية للحكومة الأمريكية التي ستنسق كل شيء خارج محيط الملعب.

قام إنفانتينو بأول زيارة له إلى المكتب البيضاوي في عام 2018، برفقة رئيس الاتحاد الأميركي لكرة القدم كارلوس كورديرو. سلم إنفانتينو بطاقة حمراء لحكم كان ترامب يستمتع بإظهارها أمام الكاميرات، وقميصًا لكرة القدم يحمل الرقم 26 - على الرغم من أنه كان من غير المتصور آنذاك أن يكون ترامب في منصبه عند إقامة البطولة تحت أي ظرف من الظروف. لكن وجود مؤيد متحمس في البيت الأبيض سيكون مفيدًا خلال سنوات التحضير.

قال ترامب آنذاك: "كانوا يتصلون بي باستمرار في محاولة لإقناعي بالانضمام". لكن الأمر لم يتطلب سوى مكالمة واحدة، فعندما سمعتُ كلمة "كأس العالم"، رغبتُ في المشاركة.

لكن لم يكن بإمكان إنفانتينو إنجاز الكثير في واشنطن. (على عكس الدول التي استضافت كأس العالم مؤخرًا، ستُعرف الولايات المتحدة بعدم استضافتها أي مباريات أو فعاليات رسمية في عاصمتها). على عكس عام 1994، عندما استضافت الولايات المتحدة كأس العالم للمرة الأولى والوحيدة، لا توجد لجنة تنظيم مركزية تُشرف على الفعاليات في المدن المختلفة وتُنسق جمع التبرعات والحقوق التجارية فيما بينها. بدلًا من ذلك، تربط 16 مدينة مضيفة أمريكية وكندية ومكسيكية علاقات فردية مع الفيفا.

كان إنفانتينو مولعًا بقول: "يجب أن تكون محليًا لتكون عالميًا"، وهناك برزت الولايات المتحدة - على الرغم من الإمكانات الاقتصادية لسوقها الكبير - بشكل مميز. كان إنفانتينو يعلم أن كرة القدم تنافس على جذب انتباه الأمريكيين في سوق ترفيهي مزدحم، حيث يمكن للرياضات الأكثر رسوخًا الاستفادة من التقاليد العريقة والاحتفالات المألوفة والجماهيرية المتواصلة عند مخاطبة السياسيين لصياغة سياساتهم.

ستبدأ كرة القدم الدولية من الصفر تقريبًا، وبدأ إنفانتينو حملة استمرت لسنوات لترسيخ جذوره في الفيفا، رحلةً تلو الأخرى. كان إنفانتينو، المنطلق بحرية، يظهر في كل مكان تقريبًا حيث توجد كاميرات، برفقة فريقه الخاص الذي يوثق كل خطاب ومصافحة لمتابعيه البالغ عددهم 3 ملايين على إنستغرام.

قال شخص مقرب من مخططي البطولات، طلب عدم الكشف عن هويته : "أعتقد أنه في عالم اليوم، لولا أسلوبه، لما نجحت على الأرجح. لكن وراء ذلك قدر كبير من الغرور والسلطة والنفوذ. يُدهشني ويدهش الكثيرون أنه أصبح ليس فقط واجهة الفيفا، بل علامتها التجارية وفعالياتها". كل يوم، يدور الحديث حول جياني إنفانتينو، وهو أمر غير مألوف في عالم الرياضة الدولية.

مونديال الأندية في أميركا.. ماذا حدث؟

في يونيو (حزيران)، دشّن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أول بطولة كأس عالم للأندية، وهي بطولة للأندية تضم 32 فريقًا، أُقيمت جزئيًا كتحضير لبطولته الاستعراضية التي تُقام كل أربع سنوات. من جانبه، استغل إنفانتينو هذا الحدث الصيفي، الذي استمر شهرًا كاملًا، كوسيلة لتعميق بصمة الفيفا في الحكومات المحلية على مستوى البلاد.

والتقى رئيس بلدية ناشفيل بولاية تينيسي، فريدي أوكونيل، ورئيس بلدية شارلوت بولاية كارولاينا الشمالية، في زيارات لمدينتيهما، بالإضافة إلى حاكم ولاية تكساس، جريج أبوت، أثناء زيارته لدالاس. ورافق نائب الرئيس، جيه دي فانس، في مباراة في سينسيناتي، وحضر حفل عشاء خاص لجمع التبرعات للجنة نيويورك-نيوجيرسي المضيفة، بحضور حاكمي نيوجيرسي، فيل مورفي، وكاثي هوشول، وعمدة مدينة نيويورك، إريك آدامز. وفي لوس أنجلوس، ظهر إنفانتينو برفقة رؤساء الشرطة والإطفاء في باسادينا ولوس أنجلوس لتقديم تذاكر مجانية لمن كافحوا حرائق الغابات في المدينتين.

في كل مدينة زارها، تعهد إنفانتينو بتخصيص مليون دولار من أموال الفيفا لدعم برامج تطوير كرة القدم المحلية. وأجرى مقابلات مع محطات الأخبار المحلية ومقدمي البرامج الرياضية الإذاعية، حتى مع تجنبه في الغالب الصحافة الوطنية والدولية.

وقال إنفانتينو لمجلس مدينة فيلادلفيا: "سنستضيفهم هنا لأننا نعلم أنكم مدينة مضيافة. سيملأون الملعب، وسيغمرون المدينة أيضًا بالبهجة". هذا المزيج من العظمة التي تشبه رجال الدولة والمناورات السياسية المحلية المفرطة جعل إنفانتينو لاعبًا غير متوقع في الحياة المدنية الأمريكية، ولاعبًا مفيدًا لشخصيات من كلا الحزبين.

مشاكل سياسية في طريق الساحر الأصلع

لكن الحرص الدائم على إرضاء الجماهير تسبب في مشاكل سياسية لإنفانتينو من قبل. قال إنفانتينو في مؤتمر صحفي عشية انطلاق كأس العالم 2022 في قطر: "أشعر اليوم بأنني قطري. أشعر اليوم بأنني عربي. أشعر اليوم بأنني أفريقي. أشعر اليوم بأنني مثلي. أشعر اليوم بأنني معاق. أشعر اليوم بأنني عامل مهاجر".

أثار هذا التعليق استياء الجميع تقريبًا - منظمات حقوق الإنسان التي انتقدت استخدام العمالة الوافدة في بناء الملاعب، ونشطاء مجتمع الميم الذين اعتبروا أن التعليق يُقلل من شأن التوجه الجنسي، والمحافظين الاجتماعيين الذين اعتبروا أن مسؤولًا تنفيذيًا في شركة ما قد غفل عن هويته، حتى مراسلة أشارت إلى أنه أغفل ذكر الجنس في سلسلة هويته الإنسانية. (وأضاف إنفانتينو بسرعة: "أشعر وكأنني امرأة".)

وقال أحد أعضاء مجلس الفيفا، الهيئة الرئيسية لصنع القرار في الاتحاد، والذي طلب عدم الكشف عن هويته ليتحدث بصراحة: "الأهم من ذلك، أنني شخصيًا لا أحمل أي ضغينة ضده - فهو ليس محتالًا. لكن المشكلة تكمن في ثقته بنفسه: إنه يُحب المليارديرات. عندما يرى أصحاب الثروات، يذوب".

ترامب يفوز بكأس العالم

مع صافرة نهاية كأس العالم للأندية في 13 يوليو (تموز)، قاد إنفانتينو ترامب من المنصة الفاخرة حيث شاهدا فوز تشيلسي على باريس سان جيرمان برفقة زوجاتهما وثلاثة من أعضاء حكومة ترامب. نزل الرجلان إلى ملعب ميتلايف في نيوجيرسي، حيث تجمع لاعبو تشيلسي للاحتفال بفوزهم.

وضع ترامب ميدالية ذهبية سلمها له إنفانتينو في جيبه، وساعد في تقديم نسخة طبق الأصل من كأس العالم للأندية، ثم توقف بحرج بينما انتظر اللاعبون بفارغ الصبر مغادرة السياسي المنصة.

بقيت الكأس الأصلية، وهي حلية ذهبية كبيرة الحجم عيار 24 قيراطًا، والتي كان إنفانتينو يحرص على الإشارة إلى أنها من تصميم شركة تيفاني آند كو، في البيت الأبيض. أحضرها إنفانتينو إلى البيت الأبيض للكشف عنها في مارس (آذار) ثم لم تُغادر الكأس أبدًا.

"وضعناها في المكتب البيضاوي، ثم سألتُ: متى ستستلمون الكأس؟"، أوضح ترامب في مقابلةٍ أثناء المباراة مع DAZN، وهي قناةٌ مدعومةٌ من صندوق الثروة السيادية السعودي الذي فاز بحقوق بثّ البطولة في الوقت الذي مُنحت فيه البلاد استضافة كأس العالم 2034.

قال مستشار ترامب، أليكس بروزويتز: "قد يكون الرجل الأكثر نفوذًا في العالم. هل تعلمون، الرجل الأكثر إثارة للاهتمام في العالم؟ إنه هو. هذا الرجل يعيش هذه اللحظة، ويستغلها".

قال مسؤول في الفيفا: "إنه يسير على حبل مشدود صعب، محاولاً الموازنة بين العديد من القضايا المتضاربة في عالم كرة القدم والجغرافيا السياسية، وينجح في ذلك بمهارة عالية، بطريقة تتسم بالصدق والأمان، وقادر أيضاً على بناء العلاقات التي يحتاجها".