الإسماعيلى يدخل معسكرا مغلقا اليوم فى الإسكندرية استعدادا للموسم الجديد

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يدخل فريق الإسماعيلي معسكرا مغلقا اليوم الأربعاء فى الإسكندرية، استعدادا للموسم المقبل الذى سينطلق 8 أغسطس المقبل.

وحصل اللاعبين علي راحة من التدريبات أمس الثلاثاء كما سافر الجزائرى ميلود حمدى المدير الفني للدراويش لبلاده في اجازة طارئة بسبب ظروف أسرية علي أن يعود لقيادة الفريق فنيا في المعسكر .

وخاض فريق الإسماعيلى مباراة ودية ثالثة أمام دكرنس انتهت بالتعادل السلبي مساء الاثنين الماضي قبل الدخول فى معسكر مغلق بالإسكندرية اليوم لمدة 10 أيام، يتخلله 3 مباريات ودية لتجهيز اللاعبين للموسم الجديد.

ويواجه فريق الإسماعيلى بقيادة ميلود حمدى، سبورتنج الجمعة 25 يوليو الجارى، وزد الاثنين 28 يوليو، ويختتم مبارياته الودية بمواجهة سموحة 31 يوليو الجارى.

مباريات الإسماعيلى الودية

وخاض فريق الإسماعيلى مباراتين وديتين الأولى كانت أمام فايد بهدفين مقابل هدف، كما فاز فى الثانية على فريق الحسينية بهدفين نظيفين، جاء هدفى الدراويش في المباراة عن طريق نادر فرج ومروان حمدى، في المباراة التي شهدت دفع الجزائرى ميلود حمدى بعدد كبير من اللاعبين، بالإضافة إلى تطبيق طرق فنية وتكتيكية استعدادا للموسم الجديد.

وحرص الجزائرى ميلود حمدى المدير الفنى للإسماعيلى على إشراك جميع اللاعبين فى المباراة، لرؤيتهم والحكم عليهم من أجل الوصول للتوليفة الأساسية التى يخوض بها الموسم الجديد.

ونجح مسئولو الإسماعيلى في التجديد لكل من عبد الله جمال لمدة 5 مواسم، ومحمد حسن لمدة موسمين، وأحمد عادل عبد المنعم لمدة موسم، بعدما انتهى تعاقدهم مع النادى بنهاية الموسم الماضى.

ويأمل مسئولو الإسماعيلى في الظهور بشكل قوى فى الموسم الجديد على الرغم من وجود لاعبين شباب وناشئين في القائمة، بعد رحيل أكثر من لاعب مجانا بعد انتهاء تعاقدهم مع النادى والذى يأتي في مقدمتهم عماد حمدى وكمال السيد اللذان وقعا لمودرن سبورت، وعبد الله السعيد الذى انتقل إلى الجونة، ومحمد بيومى الذى انتقل إلى حرس الحدود.