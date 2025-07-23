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40 حكما يشاركون فى دورات var للحصول على الرخصة

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القاهرة - سامية سيد - يشارك 40 حكما مصريا في المرحلة الثانية لمعسكر تدريب الحكام على الجزء العملي في الملعب وسيارات VAR، حيث شهدت محاضرات نظرية للحكام، والفترة الثانية مسائية من الرابعة عصرا وحتى الحادية عشرة مساء، وتضمنت تدريبات عملية للحكام في الملعب، حيث قام كل طاقم بإدارة 20 دقيقة لمباريات ودية أقيمت بمعرفة لجنة الحكام الرئيسية بأحد ملاعب مركز المنتخبات الوطنية.

ويستمر المعسكر بنفس الوتيرة، على أن تنضم مجموعة جديدة من الحكام "10 حكام ساحة و10 مساعدين" اليوم الأربعاء وغدا الخميس للخضوع لنفس البرنامج.

وتبدأ المرحلة الثالثة من معسكر رخص الـvar في الفترة من 26 حتى 30 يوليو، وتشهد إدارة كل طاقم لمباراة كاملة، وكانت المرحلة الأولى أقيمت مطلع يوليو الجارى واستمرت لمدة 6 أيام بمشاركة 40 حكماً (20 ساحة و20 مساعداً).

وركزت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم خلال المعسكر على رفع الكفاءة الفنية للحكام والمساعدين عن طريق المحاضرات النظرية اليومية، وتم تقسيم الحكام إلى ثلاث مجموعات على مدار أيام المعسكر للتأكيد على بروتوكول تقنية الفيديو المساعد، وحالات التدخل بواسطتها، وحد التدخل من حكام التقنية أثناء إدارة المباريات، وذلك وفقا للبرنامج الذى أعده اوسكار رويز رئيس اللجنة الذى يتابع المعسكر يوميا.

وشهد المعسكر أيضا محاكاة لتدريب حكام تقنية الفيديو على اتخاذ القرارات خلال سيناريوهات مختلفة تحاكي مواقف اللعب الواقعية بهدف تحسين قدرات الحكام على اتخاذ القرارات الصحيحة والسريعة، وتقليل الأخطاء التحكيمية، وتعزيز الثقة بالنفس لديهم.

وخرج الحكام الذين تخطوا الـ45 عاما من حسابات لجنة الحكام خلال إجراء الكشف الطبى للموسم الجديد، وهو ما يعنى استبعادهم من حسابات رويز في الموسم الجديد.

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دورات var

 

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دورات var

 

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دورات var

 

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دورات var

 

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دورات var

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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