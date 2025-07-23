شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يفوز على اتحاد بسيون وديا استعدادا لانطلاق الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق غزل المحلة بقيادة علاء عبد العال على نظيره اتحاد بسيون، أحد أندية الدرجة الثالثة، بثلاثية دون رد في المباراة الودية التي جمعتهما عصر اليوم على استاد المحلة، ضمن استعدادات الفريق لانطلاق مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وشهدت المباراة اختبار عدد كبير من اللاعبين الأفارقة والذين تم ترشيحهم للانضمام للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، عقب اقتناع علاء عبد العال المدير الفني بإمكانياتهم.

وكان غزل المحلة قد اختتم معسكر الفريق الذى أقيم بأحد فنادق القاهرة الخميس الماضي، والذي شهد رفع الكفاءة البدنية والفنية للاعبين قبل انطلاق مباريات الدورى المصرى الممتاز.

وخاض المحلة ثلاث مباريات ودية خلال المعسكر، حيث تعرض للهزيمة في مباراتين أمام وادى دجلة 3-0 والمقاولون العرب 1-0، بينما حقق الفوز على بتروجت 2-1.

وتمكن مسئولو نادى غزل المحلة من التعاقد مع 8 لاعبين حتى الآن خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لدعم الفريق الموسم المقبل في ظل المنافسة القوية لأندية الدورى المصرى الممتاز.

جاء اللاعبون الذين تم التعاقد معهم بعد موافقة علاء عبد العال المدير الفني للفريق كالآتي: أحمد العش لاعب البنك الأهلي لمدة 3 مواسم، ويوسف العزب لاعب خط وسط المقاولون العرب لمدة 3 مواسم، أحمد حامد شوشة مدافع فريق الجونة لمدة 3 مواسم، محمد إسلام أرموشه لاعب خط وسط المريخ البورسعيدي لمدة 4 مواسم.