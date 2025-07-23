شكرا لقرائتكم خبر عن 50 مليون جنيه حصيلة المريخ البورسعيدى من رحيل إبراهيم عادل للجزيرة الإماراتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحصل المريخ البورسعيدى برئاسة أحمد جوهر على مبلغ مليون دولار أي ما يوازى 50 مليون جنيه من بيع إبراهيم عادل صانع ألعاب بيراميدز للجزيرة الإماراتى مقابل 5 مليون دولار ، نظرا لوجود بند فى العقد يقضى بحصول النادى البورسعيدى على نسبة 20% من إعادة بيع اللاعب لأى نادى .

كان بيراميدز تعاقد مع إبراهيم عادل قادما من المريخ البورسعيدى الذى يشارك بدورى القسم الثانى ب ، قبل أن يتألق اللاعب مع الفريق السماوى بشكل كبير ، بالإضافة لظهوره بشكل للافت مع المنتخب الأوليمبى خلال الأولمبياد الأخيرة ، ومشاركته مع المنتخب الوطنى في الآونة الأخيرة .

ورغم تلقى اللاعب أكثر من عرض احتراف أوروبى في الموسم الماضى إلا أن مسئولي بيراميدز رفضوا كل العروض بداعى قلة المبلغ المعروض ، إلا أنهم وخلال الميركاتو الصيفى الحالي وافقوا على عرض الجزيرة الإماراتى بعد وصوله لـ5 مليون دولار .

يذكر أن الجزيرة الإماراتى يضم بين صفوفه محمد الننى نجم أرسنال الإنجليزى السابق والمنتخب الوطنى وهو ما سيسهل من مهمة إبراهيم عادل كثيرا في المشاركة سريعا مع الفريق الإماراتى .

وكان الجزيرة أنهى مشواره في النسخة الأخيرة بمسابقة الدوري الإماراتي في المركز السابع برصيد 37 نقطة، نالها بالفوز في 10 مباريات والتعادل في 7 وخسارة 9 مواجهات، كما استقبلت شباكه 40 هدفاً مقابل إحراز 45 هدفاً.

وتواجد محمد الننى ضمن قائمة الجزيرة الإماراتى لمعسكر إسبانيا الذى انطلق يوم 13 يوليو، ويتخلله عدد من المباريات الودية متدرجة المستوى، حيث أعلن النادي عن مواجهة ناستيك الإسباني 24 يوليو، ومارسيليا الفرنسي في 26 يوليو.