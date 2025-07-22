شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر باتحاد الكرة: أوسكار رويز رفض العرض الإماراتى ووقع عقدا جديدا مع الجبلاية والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر باتحاد الكرة، أن أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام رفض العرض الإماراتى الذى تلقاه الموسم الماضى ورحب بالعمل فى مصر، كما وقع عقدا جديدا معنا يمتد حتى الموسم المقبل 2025 - 2026.

تابع المصدر أن رويز على تواصل دائم مع أعضاء لجنة الحكام ويتابع المعسكر الحالى لحظة بلحظة، كما تم الحجز له وارسال تذكرة الطيران ويعود فى ساعة متأخرة غد الأربعاء.

ويشرف أوسكار رويز فور وصوله على معسكر المرحلة الثانية لتدريب الحكام على رخص تقنية الفيديو، حيث يتواجد حاليا إيجور مندوب الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا " محاضر تقنية الفيديو المعتمد من فيفا للإشراف على المعسكر ومعه أعضاء لجنة الحكام الرئيسية.

وانطلقت أمس الاثنين المرحلة الثانية لمعسكر تدريب الحكام على الجزء العملى فى الملعب وسيارات VAR بحضور الدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذى للاتحاد المصرى لكرة القدم والسيد إيجور مندوب الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" محاضر تقنية الفيديو المعتمد من فيفا الذى يشرف على المعسكر وأعضاء لجنة الحكام الرئيسية.

شارك فى المعسكر اليوم 20 حكما "10 حكام ساحة و10 مساعدين"، وتم تقسيم اليوم الأول إلى فترتين، الأولى صباحية من التاسعة صباحا حتى الثانية عشر ظهرا وشهدت محاضرات نظرية للحكام، والفترة الثانية مسائية من الرابعة عصرا حتى الحادية عشر مساء، وتضمنت تدريبات عملية للحكام فى الملعب حيث قام كل طاقم بإدارة 20 دقيقة لمباريات ودية أقيمت بمعرفة لجنة الحكام الرئيسية بأحد ملاعب مركز المنتخبات الوطنية.

ويستمر المعسكر اليوم الثلاثاء بنفس الوتيرة، على أن تنضم مجموعة جديدة من الحكام "10 حكام ساحة و10 مساعدين" يومى الأربعاء والخميس المقبلين للخضوع لنفس البرنامج.

وتبدأ المرحلة الثالثة من معسكر رخص الـvar في الفترة من 26 حتى 30 يوليو، وتشهد إدارة كل طاقم لمباراة كاملة، وكانت المرحلة الأولى أقيمت مطلع يوليو الجارى واستمرت لمدة 6 أيام بمشاركة 40 حكماً (20 ساحة و20 مساعداً).