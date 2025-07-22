شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو: أسعى لموسم تاريخي مع الأهلي ولم أشعر بغربة فى التتش والان مع تفاصيل الخبر

شدد أحمد سيد زيزو، لاعب الأهلي أن الأجواء على مثالية الأجواء في معسكر الإعداد الخارجي الذي يخوضه الفريق في تونس، لافتا إلى أن اللاعبين في حالة معنوية مرتفعة، وهناك شغف كبير لدى الجميع لبدء موسم قوي، يسعى خلاله الفريق للفوز بكل البطولات.

زيزو اختص الموقع الرسمي ومنصات النادي بحوار شامل عن الأيام الأولى له في ملعب التتش التاريخي واستقبال اللاعبين ومساندة الجماهير وتطلعات الموسم الجديد، وكشف النقاب عن العديد من الجوانب المتعلقة بحياته داخل وخارج الملعب.



وأوضح أن اختيار مكان المعسكر مميز للغاية وسط الطبيعة التي تساعد اللاعبين على تحمل التدريبات في بداية فترة التحضير للموسم الجديد، فهناك رغبة قوية لدى الجميع في تحقيق أقصى استفادة من هذه الفترة؛ لدخول الموسم بشكل قوي، وتحقيق أفضل النتائج، وكل اللاعبين متعطشون للغاية لبدء المنافسات من أجل تحقيق الانتصارات.

وأشار إلى أن فترة الإعداد مهمة لتصحيح الأخطاء والوصول إلى نسبة 100% من الجاهزية، وهو ما ظهر في مباراة الملعب التونسي الودية، بعدما تم توزيع دقائق اللعب على الجميع، وهي أمور مهمة تمنح مؤشرات إيجابية للجميع، والجهاز الفني لديه أفكار عديدة يعمل على تطبيقها قبل انطلاق المنافسات الرسمية، مضيفا أنه لا يشعر بأي قلق بخصوص التحضير للموسم الجديد.

وعن خوضه للتدريبات في معلب مختار التتش قبل المعسكر قال: «بالفعل انضممت للفريق في أمريكا أثناء المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، وعند العودة للتدريبات في ملعب التتش كنت سعيدا للغاية، والأجواء كانت مختلفة، ولم أشعر بأنني غريب عن تلك الأجواء في ظل صداقتي بمعظم اللاعبين، وكنت أشعر براحة نفسية كبيرة منذ اليوم الأول لي بالنادي خاصة مع استقبال زملائي ودعم الجماهير».

وأضاف: «أي لاعب بالنادي الأهلي يجب أن تكون لديه تطلعات كبيرة قبل بداية كل موسم، ويعمل على الفوز بكل البطولات، فالجهاز الفني واللاعبين يعلمون جيدا طموحات جماهير الأهلي، خاصة مع الصفقات الجديدة ورغبة الجماهير في الفوز بكل الألقاب، ووجود تعاقدات قوية يدفع اللاعبين لبذل كل ما يمكن للتتويج بالألقاب وندرك حجم ما تطمح إليه الجماهير، وسوف نقدم كل ما لدينا، ونسعى أن يكون موسما يليق بنا». وأشار إلى أن محمود حسن تريزيجيه لاعب كبير وقدم الكثير للأهلي وللمنتخب الوطني ولا يوجد لديه شك بأنه سوف يقدم موسما قويا ومميزا للغاية».

زيزو: كنت أنتظر بداية مشواري مع الأهلي بفارغ الصبروأكمل: «جماهير الأهلي استقبلتني بشكل رائع، ولا أحد يتخيل كيف أنتظر بداية الموسم لكي أقدم كل ما يمكن، وسوف يشاهد الجميع نسخة مختلفة وجديدة من حيث العطاء في الملعب.. فالمنافسة قوية للغاية بين كل اللاعبين؛ لأن كل مركز يتواجد به أكثر من لاعب مميز، وهي ظاهرة صحية وتتيح للمدير الفني خيارات عديدة، والأهلي يشارك في بطولات عديدة، ويحتاج إلى «سكواد» قوي وجاهز بنفس الجودة».

واسترجع زيزو بداية مشواره مع الفريق وأوضح: «كنت أنتظر بداية مشواري مع الأهلي بفارغ الصبر، وكنت أشعر بحماس كبير، وتدربت بقوة، وجهزت نفسي للبطولة الكبيرة، وربما لم تكن النتائج موفقة بالنسبة لنا، ولكنها كانت بداية جيدة لي، والقادم سيكون أفضل بإذن الله».

زيزو : تشرفت باللعب مع ميسي

وعن مواجهة ليونيل ميسي في كأس العالم للأندية قال: «بدون مبالغة.. تشرفت باللعب أمام ميسي، ولكن كان تركيزي الأكبر في خوض أول مباراة مع النادي.. شغفي لخوض أول لقاء مع الأهلي كان أكبر من اللعب أمام ميسي،بشكل عام قدمنا عروضا قوية وأهدرنا فرصا عديدة، ولم نكن موفقين بعدما قدمنا المطلوب، في ظل قدوم مدير فني جديد ولاعبين جدد في فترة قصيرة.

زيزو : أنتظر تسجيل أول أهدافى مع الأهلى ومش مستعجل

وأكمل الطموحات داخل الأهلي لا تتوقف، وكل اللاعبين لديهم أحلام وطموحات كبيرة، وسوف نسعى للعودة إلى كأس العالم للأندية في 2029»، وأضاف: «انتظر تسجيل أول أهدافي مع الأهلي لكني لن أتعجل ذلك، وأثق في أنه سوف يحدث في الوقت المناسب، والمهم أن أقدم المطلوب مني في المقام الأول، وأتمنى أن يكون في أول مباراة ببطولة الدوري، لا أفكر في احتفال معين ، فقط أتمنى أن أسجل الهدف، ومن المميز أن يبدأ الموسم مبكرا في شهر أغسطس، خاصة أن أجندة الموسم المقبل مزدحمة محليا وقاريا، بخلاف ارتباطات المنتخب الوطني، وأرجو أن يكون موسما مميزا بالبطولات والإنجازات، وأتوقع أن تكون المنافسة صعبة على كافة الأصعدة بعدما تطورت الفرق وجودة الدوري بدأت ترتفع بشكل عام، وهو أمر تنافسي.