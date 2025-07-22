شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتراجع عن التعاقد مع الفرنسى تيدى أوكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع مسئولو نادي الزمالك عن التعاقد مع الفرنسي تيدي أوكو لاعب فريق لوزيرن السويسرى خلال الفترة الحالية بسبب المقابل المادي.

وخضع اللاعب تيدى أوكو، خلال الساعات الماضية، للكشف الطبي تمهيدا لإعلان الصفقة، ورغم أن الزمالك أنهى كل ما يتعلق بصفقة تيدى أوكو إلا أن رحيل أحمد الجفالى لاعب الفريق يؤجل الإعلان عن التعاقد مع اللاعب إلى جانب الإتفاقات المالية ، في ظل وجود كل من أحمد الجفالى، سيف الجزيرى، محمود بنتايج، صلاح مصدق، بالإضافة إلى التعاقد مع شيكو بانزا، ويتمسك الجزيرى بالاستمرار مع الزمالك، والموافقة على الرحيل شرط الحصول على قيمة عقده، بينما تتمسك الإدارة بتواجد محمود بنتايج.

وشهدت الساعات الماضية عرض الجفالى على أحمد سامى المدير الفنى للاتحاد السكندرى، لكنه رفض ضم اللاعب بسبب كثرة الإصابات التى يتعرض لها، وصعوبة الاستفادة منه فى الفترة الموسم المقبل.

وأغلق الاتحاد الباب أمام فكرة ضم الجفالى، سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائى، بناء على وجهة نظر أحمد سامى المدير الفنى.



خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات خاصة صباح اليوم الثلاثاء، في صالة الجيمانيزيوم بفندق الإقامة خلال معسكر العاصمة الإدارية المقام حالياً استعداداً للموسم الجديد، جاء ذلك بناء على قرار البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق، لتجهيز اللاعبين بدنياً بعد الحصول على راحة لمدة يومين.

موعد تدريب الزمالك المسائي

ومن المقرر أن يخوض الزمالك تدريبه في السادسة والنصف مساء اليوم على ملعب نادي النادي بالعاصمة الإدارية.، جدير بالذكر أن الزمالك سيخوض مباراة ودية أمام وادي دجلة يوم الجمعة المقبل قبل ختام المعسكر المغلق بالعاصمة الإدارية.

نتائج المباريات الودية

وكان الفريق فاز على رع ودياً بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الجمعة الماضي، قبل أن يفوز على الشمس بخمسة أهداف مقابل أربعة في الودية التي أقيمت مساء يوم السبت.

ادم كايد يشارك فى ودية دجلة

ومن المقرر أن يشارك الفلسطينى آدم كايد لاعب فريق الزمالك الجديد، فى مباراة الفريق الودية المقبلة أمام وادى دجلة بمعسكر العاصمة الإدرية، بعد إعلان التعاقد مع اللاعب رسميا خلال الأيام الماضية.

وأعلن نادى الزمالك رسمياً، عن التعاقد مع الفلسطيني آدم كايد لاعب فريق بريدا الهولندي لمدة ثلاثة مواسم في صفقة انتقال حر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.