شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يلتقي رئيس اتحاد الجودو والان مع تفاصيل الخبر

الثلاثاء، 22 يوليو 2025 09:14 م

التقي وزير الشباب والرياضة برئيس الاتحاد المصري للجودو محمد مطيع للاطلاع علي آخر استعدادات استضافة مصر للبطولة العربية والتي تنظمها مصر يوم ٨ اغسطس المقبل .

كما تناول اللقاء آخر مستجدات لاعبي المنتخب المصري التابعين للمشروع القومي للناشئين للجودو واستعدادات المنتخبات القومية للأولمبياد القادم بلوس انجلوس 2028.

وزير الرياضة يهنئ منتخب الجودو

وقدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التهنئة لرئيس اتحاد الجودو علي النتائج الجيدة التي حققها المنتخب المصري للناشئين والشباب في بطولة أفريقيا بأنجولا .

نتائج الجودو بالبطولة الأفريقية

وكان المنتخب المصري للجودو شباب وناشئين قد نجح فى تحقيق 25 ميدالية متنوعة خلال منافسات البطولة الأفريقية للناشئين والشباب للجودو والتي أقيمت فى لواندا بأنجولا يوليو الجاري .