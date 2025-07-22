طواف فرنسا: الفرنسي باريه-بنتر يحرز المرحلة السادسة عشرة

الرياص - اسماء السيد - باريس : أحرز الفرنسي فالنتان باريه بنتر المرحلة السادسة عشرة من طواف فرنسا للدراجات الهوائية الثلاثاء في قمة مون فانتو التي ترتفع 1910 امتار عن سطح البحر، في حين تصدى السلوفيني تادي بوغاتشار لمحاولات منافسه المباشر الدنماركي يوناس فينغيغارد ليحتفظ بالقميص الأصفر.

وبات باريه بنتر أول فرنسي يحرز احدى المراحل في هذه النسخة. وسبق للفرنسي ان احرز المرحلة العاشرة من سباق جيرو الايطالي عام 2024.

ويعتبر طواف فرنسا وجيرو ولا فويلتا الاسباني اشهر ثلاثة سباقات في العالم.

وقال الفائز "انه أمر مدهش، أكاد لا اصدق ما حدث. الفوز باحدى مراحل طواف فرنسا رائع وفي مون فونتو بالذات استثنائي".

وتابع "بصراحة، لم يكن المخطط كذلك. كنت اعتقد بأن بوغاتشار سيفوز وانه سيسحق الجميع".

وختم "بذلت جهودا مضاعفة لتخطي هيلي في الامتار الاخيرة وقلت في نفسي "الفرصة متاحة ولا يجب تفويتها".

وشهد السباق قيام فينغيغارد بمطاردة بوغاتشار من اجل تقليص الفارق في صدارة الترتيب العام لكن الاخير نجح في الصمود على الرغم من كونه كان معزولا عن باقي أفراد فريقه في بداية السباق.

ترتيب الخمسة الاوائل في المرحلة:

1 الفرنسي فالنتان باريه بنتر قطع مسافة 171.5 كلم في زمن 4.03.19 ساعات

2 الايرلندي بن هيلي نفس التوقيت

3 الكولومبي سانتياغو بويتراغو بفارق 4 ثوان

4 البلجيكي ايلان فان فيلدر بفارق 14 ثانية

5 السلوفيني تادي بوغاتشار بفارق 43 ثانية

الخمسة الاوائل في الترتيب العام:

1 السلوفيني تادي بوغاتشار 46.24.58 ساعة

2 الدنماركي يوناس فينغيغارد بفارق 4.15 د

3 الألماني فلوريان ليبوفيتس بفارق 9.03

4 البريطاني أوسكار أونلي بفارق 11.04 د