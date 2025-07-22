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الامارات | بالتزكية.. الفردان رئيساً لاتحاد كرة السلة الإماراتي

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جوني جبور – دبي 0 تبليغ

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  • الامارات | بالتزكية.. الفردان رئيساً لاتحاد كرة السلة الإماراتي 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقدت لجنة الانتخابات في اتحاد كرة السلة الإماراتي، برئاسة المستشار بدر الحمادي، اجتماعاً عصر اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع الفترة القانونية المحددة للاعتراضات على طلبات الترشح لمنصب رئاسة اتحاد السلة للدور الانتخابية 2024-2028.

وأعلنت لجنة الانتخابات، بانتهاء فترة تقديم الاعتراضات، أن اللجنة لم تتلقى خلال الفترة الماضية سوى استقبال استمارة ترشح واحد لمنصب الرئيس، تقدم بها مرشح نادي الشارقة عبداللطيف الفردان، وبناءً على عدم تلقي اللجنة أي من الاعتراضات على الطلب، يصبح الفردان رئيساً لاتحاد كرة السلة في دورته الانتخابية الجديدة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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