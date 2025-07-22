الامارات | كلاوديو تابيا: الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم يواصل نموه دولياً بشراكات جديدة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت دبي اليوم الثلاثاء توقيع اتفاقية شراكة بين شركة لولو للصرافة الرائدة في تقديم خدمات المدفوعات عبر الحدود في الإمارات وعمان والبحرين والكويت وقطر، وشركة لولو ماني صاحبة التطبيق الرائد في التحويلات المالية، مع الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم لتكونا الشريك الإقليمي في مجال التكنولوجيا المالية للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم.

تم الكشف رسميا عن هذه الشراكة والتي تستمر مبدئيا حتى منتصف عام 2026 وذلك خلال الفعالية التي أقيمت في دبي يوم بحضور ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين الفائز بكأس العالم، وكبار قادة لولو المالية القابضة والمسؤولين التنفيذيين في الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم.

وتغطي الاتفاقية مرحلة مهمة من مراحل كرة القدم على مستوى العالم وتتوج في كأس العالم لكرة القدم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك حيث سيدافع الأبطال عن لقبهم في هذه البطولة.

من جانبه قال كلاوديو تابيا، رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم: "يسعدنا انضمام عائلة مجموعة لولو المالية القابضة إلينا كراعٍ إقليمي جديد للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم في منطقة الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ والهند. يواصل الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم نموه على الصعيد الدولي، حيث يضم مجموعات مرموقة في مناطق مهمة لمنتخبنا الوطني. نحتفل بهذه الاتفاقية الجديدة التي تربطنا بعلاقات وطيدة مع الجالية الهندية وتُظهر شغفنا الكبير بمنتخبنا. نحن نتشارك نفس القيم ونعي أهمية العمل الجماعي. واليوم، نرحب بعائلة مجموعة لولو المالية القابضة كرعاة إقليميين جدد للمنتخب الأرجنتيني".