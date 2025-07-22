النجم الدولي الإنكليزي السابق غاسكوين يغادر المستشفى

الرياص - اسماء السيد - لندن : بدأ لاعب وسط توتنهام ومنتخب إنكلترا السابق لكرة القدم بول غاسكوين رحلة التعافي في منزله وذلك بعد مغاردته المستشفى.

وأُدخل البالغ من العمر 58 عاما والمقيم في بول على الساحل الجنوبي لإنكلترا، إلى العناية المركزة يوم الجمعة الماضي، بعدما وجده أحد أصدقائه شبه فاقد للوعي في منزله إثر تعرضه لوعكة صحية.

وأكّدت الشركة التي تدير أعماله "أم أن تي" خروجه من المستشفى في بيان لها "دخل بول قسم الطوارئ طوعا يوم الجمعة بعد مشكلة في الحلق، وهي مشكلة يعاني منها منذ فترة".

وتابعت "عاد إلى منزله وهو بصحة جيدة".

واكتشف سائق غاسكوين (57 مباراة دولية) ومساعده الشخصي ستيف فوستر، حالة النجم السابق، قبل أن يقلّه إلى المستشفى.

وتلقى العلاج على يد طاقم العناية المركزة، ثم نُقل إلى وحدة أخرى إثر استقرار حالته، قبل مغادرته المستشفى منذ ذلك الحين.

ويُعتبر غاسكوين أحد أكثر لاعبي كرة القدم من بين أبناء جيله موهبة بالفطرة، وسبق له الدفاع عن ألوان عدة أندية أبرزها نيوكاسل وتوتنهام ولاتسيو الإيطالي وغلاسكو رينجرز الاسكتلندي.

وأصبح نجما عالميا بعد أدائه اللافت في كأس العالم 1990 في إيطاليا حيث بلغت إنكلترا الدور نصف النهائي، كما تألق بشكل مبهر في بطولة أوروبا 1996 التي استضافتها بلاده.

وعانى من إدمان على الكحول والاكتئاب، وهي مشكلات موثّقة، إضافة إلى معاناته من سلسلة من المشكلات الصحية في السنوات الأخيرة.