شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي يفحص أحمد رمضان بيكهام اليوم في معسكر تونس والان مع تفاصيل الخبر

يخضع أحمد رمضان بيكهام مدافع النادي الاهلي لفحص طبي بمعرفة أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي بالفريق بعد الإصابة التي تعرض لها اللاعب في ودية الملعب التونسي التي أقيمت أمس وانتهت بفوز المارد الأحمر برباعية مقابل هدف استعدادا للموسم الجديد.

وتعرض بيكهام للأصابة في ودية الملعب التونسي ليقرر الاسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي استبداله خوفا من تفاقم الإصابة .

ويشير الفحص الطبي الأولي علي بيكهام لكون الإصابة عبارة عن كدمة بسيطة لن تعيق اللاعب عن الانتظام في التدريبات .

قائمة الأهلي في معسكر تونس



وتضم قائمة فريق الكرة بالنادي الأهلي في تونس 27 لاعباً هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد سيحا

خط الدفاع: ياسين مرعي - ياسر إبراهيم - محمد هاني - أشرف داري - محمد شكري - عمر كمال عبد الواحد - مصطفى العش - كريم فؤاد -بيكهام - أحمد عابدين

خط الوسط: أحمد رضا - أليو ديانج - أحمد مصطفى زيزو - محمود حسن تريزيجيه - محمد علي بن رمضان - طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات -أحمد نبيل كوكا _ محمد عبد الله

خط الهجوم: أشرف بن شرقي - محمد شريف - نيتيس جراديشار - حمزة عبد الكريم

غيابات الاهلى في معسكر تونس



ويغيب عن الظهور مع الاهلى في معسكر تونس كل من إمام عاشور ومروان عطية للإصابة ووسام أبو علي بسبب أزمته الأخيرة بشأن الرحيل عن النادي بجانب أحمد عبد القادر العائد للفريق مؤخراً بعد انتهاء الإعارة لنادي قطر القطري، وذلك بسبب قرار الجهاز الفني بعدم تواجد اللاعب مع الفريق في الموسم المقبل وأيضا يغيب كريم نيدفيد ومصطفي مخلوف لاستعدادهم لمغادرة الاهلي خلال الانتقالات الحالية كما يغيب بعض اللاعبين الشباب في الأهلي أبرزهم عمر سيد معوض وأحمد خالد كباكا.