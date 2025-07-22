شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة قرعة المجموعة الثالثة (أ) بدورى القسم الثانى (ب) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجريت صباح اليوم الثلاثاء، بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم، قرعة المجموعة الثالثة (أ) بدوري القسم الثاني (ب) والتي تمت إعادتها بعد اعتذار مركز التنمية الشبابية بتلا عن المشاركة في منافسات المسابقة بموسم 2025/2026.

وترتب على اعتذار مركز التنمية الشبابية بتلا عن المشاركة تغيّر عدد الأندية المشاركة في المجموعة ليصبح 14 ناديًا بدلًا من 15، وأصبح عدد أسابيع المسابقة 26 أسبوعًا.

وأعيدت القرعة بحضور سيد بخيت رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، مجدي الشيخ عضو اللجنة وناصر فراج مدير السابقات، وأسفرت عن المواجهات التالية في الجولة الأولى:

* بايونيرز - بيلا

* اتحاد نبروه - اللجنة الرياضية بالشنواني

* بني عبيد - كفرالشيخ

* دكرنس - الصيد بالمحلة

* اتحاد بسيون - سمنود

* مركز شباب كوم حمادة - منية النصر

* ميجا سبورت - شربين

من ناحية أخرى، استقر مجلس ادارة اتحاد الكرة بالاتفاق مع لجنة المسابقات على تغليظ عقوبة الإنسحاب من مسابقة دورى الكرة النسائية فى الموسم الجديد 2025 - 2026.

واستقرت لجنة المسابقات باتحاد الكرة على تغيير بعض البنود فى لائحة دورى الكرة النسائية للموسم الجديد 2025 -2026 وعلى رأسها بند الانسحاب من المباريات خاصة بعد أن شهد الموسم المنقضى انسحاب عدد من الفرق خلال المباريات، مما تسبب فى حالة من العشوائية والاستياء بسبب المسابقة وعدم تكافؤ الفرص فى الانسحابات المتكررة من بعض الفرق.