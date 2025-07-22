شكرا لقرائتكم خبر عن معالي يودع فريقه قبل الانضمام للزمالك: اتحاد طنجة في القلب وسأبدأ تحدي جديد والان مع تفاصيل الخبر

ودع المغربي عبد الحميد معالي، المنضم حديثا لنادي الزمالك، جماهير وإدارة فريق السابق اتحاد طنجة، قبل الانضمام رسميا للقلعة البيضاء، مؤكدا أن كل لحظة عاشها بين جدران النادي وكل انكسار وكل انتصار، سيبقى محفور في ذاكرته ووجدانه إلى الأبد.

وقال معالي، عبر حسابه على انستجرام: "عائلتي الثانية نادي اتحاد طنجة لكرة القدم، هكذا هي سنة الحياة ولكل بداية نهاية، كل لحظة عشتها بين جدرانك، كل تعب، كل فرحة، كل دمعة، كل انكسار وكل انتصار، سيبقى محفور في ذاكرتي في قلبي ووجداني إلى الأبد".

وتابع معالي: "رحلتي مع الفريق انتهت ولكن على وقع ألوانها وشعارها وذكرياتها سأبدأ رحلة تحدي جديدة، أتمنى من الله العلي القدير التوفيق والنجاح فيها"، مضيفا: "أشكر جماهيرنا الرائعة والتي كانت دائمًا خلفي، تدفعني للتميز وتشجعني على العطاء بلا حدود، جماهير هيركوليس العظيمة كانت صرخاتكم وتشجيعكم لي بمثابة الوقود الذي يغذي طموحي ويقوي يقيني وإيماني بمؤهلاتي، وإن دعمكم للاعبين والفريق يجعل من المستحيل ممكنا، فألف تحية لكم وسلام".

وأضاف معالي: "مع رحيلي، أترك جزءًا من قلبي هنا، وأعلم أنني سأحمل معي ذكريات لا تُنسى وروح الفريق التي تعلمتها منكم، شكرًا لكم على كل لحظة حلوة ومرة، وأعدكم أنني سأظل أحب هذا النادي وجماهيره من كل قلبي.. اتحاد طنجة في القلب إلى الأبد".



معالي

وحسم نادى الزمالك صفقة الجناح المغربي عبد الحميد معالى مقابل 500 ألف دولار يتم دفعها على موسمين، ووقع اللاعب على عقود انضمامه للقلعة البيضاء لمدة 5 مواسم قادمًا من اتحاد طنجة المغربي.

وكان نادى الزمالك دخل فى مفاوضات متقدمة مع نادى اتحاد طنجة المغربى، من أجل التعاقد مع الجناح الأيمن عبد الحميد معالى، أحد أبرز المواهب الصاعدة فى الكرة المغربية، تمهيداً لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويُعد معالى، المولود عام 2006، من أبرز اللاعبين الواعدين فى المغرب، حيث مثّل جميع منتخبات الناشئين والشباب فى بلاده، وشارك فى بطولة كأس العالم تحت 17 سنة، كما نجح فى حجز مكانه ضمن الفريق الأول لاتحاد طنجة رغم صغر سنه.