شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات ينتظم اليوم في تدريبات الاهلي بعد التعافي من شد السمانة والان مع تفاصيل الخبر

ينتظم اليوم الثلاثاء حسين الشحات نجم النادي الاهلي في تدريبات فريقه الجماعية بعد التعافي من شد عضلة السمانة الذي أبعده عن مباراة المارد الأحمر الودية أمام الملعب التونسي والتي انتهت بفوز الأهلي برباعية مقابل هدف .

ونفذ حسين الشحات برنامج تأهيلي ليصبح جاهز للمشاركة مع الأهلي في ودية البنزرتي التونسي المقرر لها الجمعة القادمة في ختام معسكر المارد الأحمر المقام حاليا في تونس استعدادا للموسم الجديد

قائمة الأهلي في معسكر تونس

وتضم قائمة فريق الكرة بالنادي الأهلي في تونس 27 لاعباً هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد سيحا

خط الدفاع: ياسين مرعي - ياسر إبراهيم - محمد هاني - أشرف داري - محمد شكري - عمر كمال عبد الواحد - مصطفى العش - كريم فؤاد -بيكهام - أحمد عابدين

خط الوسط: أحمد رضا - أليو ديانج - أحمد مصطفى زيزو - محمود حسن تريزيجيه - محمد علي بن رمضان - طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات -أحمد نبيل كوكا _ محمد عبد الله

خط الهجوم: أشرف بن شرقي - محمد شريف - نيتيس جراديشار - حمزة عبد الكريم

غيابات الاهلى في معسكر تونس

ويغيب عن الظهور مع الاهلى في معسكر تونس كل من إمام عاشور ومروان عطية للإصابة ووسام أبو علي بسبب أزمته الأخيرة بشأن الرحيل عن النادي بجانب أحمد عبد القادر العائد للفريق مؤخراً بعد انتهاء الإعارة لنادي قطر القطري، وذلك بسبب قرار الجهاز الفني بعدم تواجد اللاعب مع الفريق في الموسم المقبل وأيضا يغيب كريم نيدفيد ومصطفي مخلوف لاستعدادهم لمغادرة الاهلي خلال الانتقالات الحالية كما يغيب بعض اللاعبين الشباب في الأهلي أبرزهم عمر سيد معوض وأحمد خالد كباكا.