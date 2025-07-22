شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يحصل على توقيع السنغالي بابا بادجي مهاجم المصري والان مع تفاصيل الخبر

حصل نادي سموحة على توقيع السنغالي بابا بادجي، مهاجم النادي المصري، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، تمهيداً لضمه، بعد خروجه من الحسابات الفني للنادي البورسعيدي في الموسم المقبل، واستبعاده من معسكر الفريق المقام حالياً في مدينة سوسة التونسية.

كان بابا بادجي قد انضم إلى النادي المصري في بداية الموسم الماضي قادماً من المغرب التطواني المغربي، وشارك اللاعب السنغالي مع المصري في 18 مباراة، سجل خلالهم 3 أهداف.

واستبعد التونسي نبيل الكوكي، المدير الفني للنادي المصري، ثلاثي الفريق الأجنبي، البنيني سامادو أتدجيكو، السنغالي بابا بادجي، والغيني أمادو باه، من رحلة تونس لإعداد الفريق، بعد خروجهم من حساباته الفنية، بالإضافة إلى قرار الإدارة باستبعاد محمود جاد حارس مرمى الفريق البورسعيدي لعدم تجديد تعاقده مع النادي.

وكشف مصدر بالمصري، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن محمود جاد وافق على تجديد تعاقده مع المصري، والذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، بشرط تقديره مادياً، خاصة أن النادي لم يرفع عرضه المادي للتجديد عن القيمة السابقة التى تم التعاقد عليها.

وكان مسئولو النادي المصري فتحوا باب التفاوض مع محمود جاد حارس مرمى الفريق البورسعيدي لحسم تجديده للفريق، وذلك فى ظل انتهاء تعاقده مع القلعة الخضراء بنهاية الموسم المقبل، وجاء التحرك من مسئولي المصري فى ظل اهتمام نادي بيراميدز بضم محمود جاد فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

صفقات المصري

نجح المصري فى ضم صفقتين هما عمر الساعي لاعب الأهلي لمدة موسم على سبيل الإعارة، والجزائري منذر طمين، بالإضافة إلى تجديد التعاقد مع الجزائري عبد الرحيم دغموم.