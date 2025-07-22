شكرا لقرائتكم خبر عن آدم كايد يشارك فى ودية الزمالك أمام دجلة بمعسكر العاصمة والان مع تفاصيل الخبر

يشارك الفلسطينى آدم كايد لاعب فريق الزمالك الجديد، فى مباراة الفريق الودية المقبلة أمام وادى دجلة بمعسكر العاصمة الإدرية، بعد إعلان التعاقد مع اللاعب رسميا خلال الأيام الماضية.

وديات الزمالك بمعسكر العاصمة

ومن المقرر أن يلتقى الزمالك مع وادى دجلة الجمعة المقبل الموافق 25 يوليو الجارى فى آخر المباريات الودية التى يخوضها الفريق بالمعسكر بعد أن واجه كل من رع والشمس وتغلب عليهما، حيث فاز على رع بهدف سجل ناصر ماهر هدف الفوز للزمالك فى الدقيقة 27 من عمر اللقاء، وفى المباراة الثانية فاز فريق الزمالك على الشمس بخمسة أهداف مقابل أربعة، سجل أهداف الزمالك، سيف الجزيري في الدقيقة الثانية عشرة، وأحمد حمدي في الدقيقة 40 من ركلة جزاء، وأحمد شريف في الدقيقة 53 وناصر منسي في الدقيقة 64، وشيكو بانزا في الدقيقة 81.

وتأتى مشاركة كايد مع الفريق خلال المباراة الودية لسرعة التجانس مع لاعبى الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

الزمالك يتعاقد مع ادم كايد

وأعلن نادى الزمالك رسمياً، عن التعاقد مع الفلسطيني آدم كايد لاعب فريق بريدا الهولندي لمدة ثلاثة مواسم في صفقة انتقال حر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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وأكد اللاعب في تصريحات أنه لم يتردد في قبول عرض الزمالك للانضمام إلى الفريق، خاصة وأنه فريق كبير في أفريقيا والشرق الأوسط، وله شعبية كبيرة في فلسطين.

وأضاف آدم كايد أنه حرص على اصطحاب والده معه إلى القاهرة أثناء توقيع العقود لنادي الزمالك، خاصة وأن الانتقال للقلعة البيضاء كان من أحلام والده.

وشدد اللاعب على أنه يتمنى أن يكون إضافة للفريق، موضحاً أنه سيبذل قصارى جهده من أجل الظهور بأفضل صورة.