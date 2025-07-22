شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس مران المصرى بعد التعادل مع الصفاقسى بمعسكر تونس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادى المصرى، بقيادة التونسى نبيل الكوكى، تدريباته بأحد ملاعب مدينة سوسة الساحلية التونسية خلال برنامج معسكره المغلق المقام حاليا بتونس استعدادًا للموسم الجديد، وذلك بعد التعادل مع الصفاقسى التونسى فى أولى وديات المعسكر بهدف لمثله.

وشهد مران المصرى، عدة تدريبات بدنية لرفع اللياقة، بالإضافة إلى تدريبات خاصة لحراس مرمى الفريق، وكذلك تقسيمة بين اللاعبين اشتملت على بعض الخطط الفنية من التونسى نبيل الكوكى.



الجهاز الفني للمصري مع اللاعبين



باهر الحمدي مدافع المصري



تدريبات بدنية للاعبي المصري في تونس



تقسيمة بين لاعبي المصري



جانب من التدريبات



حراس مرمى المصري



صلاح محسن



عبد الرحيم دغموم



عمرو سعداوي لاعب المصري



نبيل الكوكي مدرب المصري يمنح اللاعبين التعليمات

المصري يواجه النجم الساحلي

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، اليوم الثلاثاء، مرانه الأخير قبل المباراة الودية التي يستعد لخوضها غداً أمام النجم الرياضي الساحلي، في ثاني وديات معسكر الفريق البورسعيدي بتونس.

المصري يتعادل مع الصفاقسي

وكان المصري قد خاض أولى ودياته في معسكر الإعداد المقام حالياً بمدينة سوسة التونسية، أمام الصفاقسي التونسي، والتي انتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.

صفقات المصري

نجح المصري فى ضم صفقتين هما عمر الساعي لاعب الأهلي لمدة موسم على سبيل الإعارة، والجزائري منذر طمين، بالإضافة إلى تجديد التعاقد مع الجزائري عبد الرحيم دغموم.

برنامج خاص لمعسكر تونس

ومن المقرر أن يخوض المصري أربع مباريات ودية خلال المعسكر، حيث واجه فريق الصفاقسي مساء الأحد الماضي، على ملعب الطيب المهيري بصفاقس، فيما يواجه فريق النجم الساحلي غداً الأربعاء الموافق الثالث والعشرين من يوليو الجاري، بينما ستقام مباراته أمام الترجي يوم الأحد الموافق السابع والعشرين، فيما يُجري المدير الفني التونسي نبيل الكوكي اتصالاته للاتفاق على إقامة مباراة رابعة أمام إحدى فرق المستوى الأول التونسية.