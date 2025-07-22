شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مواسم مدة تعاقد الزمالك مع الفرنسى تيدى أوكو والان مع تفاصيل الخبر

وقع الفرنسى تيدى أوكو لاعب فريق لوزيرن السويسرى على عقود انضمامه لفريق الزمالك للانتقال إلى صفوفه خلال الفترة الجارية، ووصلت مدة العقد 3 مواسم قادمة، تبدأ من الموسم الجديد.

ومن المقرر أن يعود تيدى أوكو إلى القاهرة خلال ساعات لإعلان التعاقد معه حيث حضر إلى مصر خلال الأيام الماضية وخضع للكشف الطبى ثم سافر مرة أخرى، على أن يعود خلال الساعات القليلة المقبلة.

وخضع اللاعب تيدى أوكو، خلال الساعات الماضية، للكشف الطبي تمهيدا لإعلان الصفقة، ورغم أن الزمالك أنهى كل ما يتعلق بصفقة تيدى أوكو إلا أن رحيل أحمد الجفالى لاعب الفريق يؤجل الإعلان عن التعاقد مع اللاعب، في ظل وجود كل من أحمد الجفالى، سيف الجزيرى، محمود بنتايج، صلاح مصدق، بالإضافة إلى التعاقد مع شيكو بانزا، ويتمسك الجزيرى بالاستمرار مع الزمالك، والموافقة على الرحيل شرط الحصول على قيمة عقده، بينما تتمسك الإدارة بتواجد محمود بنتايج.

وشهدت الساعات الماضية عرض الجفالى على أحمد سامى المدير الفنى للاتحاد السكندرى، لكنه رفض ضم اللاعب بسبب كثرة الإصابات التى يتعرض لها، وصعوبة الاستفادة منه فى الفترة الموسم المقبل.

وأغلق الاتحاد الباب أمام فكرة ضم الجفالى، سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائى، بناء على وجهة نظر أحمد سامى المدير الفنى.